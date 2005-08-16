«Dark Matter» fremføres under Oslo Kammermusikk-festival

På lørdag 20. august og søndag 21. august blir det ny sjanse til å se norske Cikada og australske Elison Ensemble fremføre Richard Barretts komposisjon på Kunsthøgskolen i Oslo, mellom 3 tonn stål og lys signert Per Inge Bjørlo. Cikadas dirigent Christian Eggen leder de 18 musikerne fra to verdenshjørner mens de – og publikum – sitter inne i Bjørlos enome installasjon. Etter premieren i Berlin kalte Cikada, som nylig mottok den høythengende Nordisk Råds Nusikkpris, prosjektet for «den største satsningen i deres historie», og Tyske Tagesspiegel jublet om «uten tvil festivalens beste forestilling.”

— Dette er forestillingen for publikummere og musikere som foretrekker sin instant-kaffe bar, altså ikke utblandet i vann, skrev Trond Reinholdtsen her i Ballade, da verket «Dark Matter» åpnet Berliner Festspieles samtidsmusikkfestival Maerzmusik i 2003.

Det var Eggen som tok initiativet til samarbeidet. Barrett og Bjørlo arbeider i «Dark Matter» med tema som opptar dem begge: en dyptgående integrasjon av musikk, liveelektronikk, performance og billedkunst. Bjørlo har skapt musikernes stoler, frittstående installasjoner samt publikumsplassene, og møblerer et nakent rom med installasjoner, instrumenter, objekter og sterkt lys. Dette skaper en visuell og romlig helhet og en glidende overgang mellom utøver og betrakter. Som i musikken omhandles tema som atomfysikk, genspleising, og verdens skjørhet i den store mørke materien.

— Jeg synes det er interessant å forestille seg at spekulativ musikk kan inneholde oppdagelser som vitenskapen ikke har kommet fram til ennå, sier Barrett. – Dette er ett av mysteriene som er sentralt i «Dark Matter». Når en fysiker finner en elegant matematisk formel, oppdager han eller hun da noe som eksisterer ”der ute” (og hvor er i tilfelle det?), eller legger fysikeren bare en menneskelig mønstergjenkjennelse, innebygget i hvordan mennesket oppfatter verden, over en virkelighet som ikke har noen slike egne ”lover”?”

Richard Barrett studerte genetikk før han viet seg til komposisjonsstudier under Peter Wiegold, Brian Ferneyhough og Hans Joachim Hespos. Stykket ”Vanity”, skrevet for BBC Symphony Orchestra, er regnet som et av 90-tallets viktigste orkesterkomposisjoner, og Barrett er ofte referert til som en av sin generasjons sterkeste stemmer. Han har samarbeidet med Modern, The Arditti Quartet, Ensemble InterContemporain og Klangforum Wien, men samarbeidet med Elision Ensemble har vært en hjørnestein i hans karriere.

Elision Ensemble ble stiftet i 1986, og er Australias ledende samtidsmusikkensemble. Ensemblet har en etablert internasjonal profil og har spesialisert seg i å utvikle innovative prosjekter innenfor samtidsopera, performanceinstallasjoner og improvisasjon, samt å blande vestlige og asiatiske tradisjoner i arbeidene sine. Spesielt har samarbeidet med Richard Barrett og komponist Liza Lim høstet stort internasjonal renommé.

Per Inge Bjørlo er en av Norges viktigste visuelle kunstnerne, både som skulptør og grafiker. De ytterst personlige verkene benytter ofte hardt og bombastisk materiale som stål, glass og lys, som likevel ofte blir taktile og tandre uttrykk for det skjøre i det solide. Han vakte stor oppmerksomhet med sitt første «Inner Room» på Henie Onstad Kunstsenter i 1984, utført i oppsamlet gummiavfall, og har siden hatt en rekke utstillinger, bl.a som festspillutstiller i Bergen i 1991. Han representerte Norge ved biennalene i Sao Paulo (1985) og Venezia (1988), og har blant annet utsmykket Oslo Lufthavn Gardermoen. I 2000 var han en av fire kunstnere som ble invitert til å bidra til United Nations’ fredsskulpturkonkurranse i New York.

Cikada ble stiftet i 1989, og regnes for et av Europas ledende ensembler for samtidsmusikk. Da Cikada vant Nordisk Råds Musikkpris i juni 2005 som det første samtidsmusikkensemble i prisens historie, uttalte Juryen at ”Cikadas kompromissløse satsing på kvalitet i alle ledd, har resultert i en organisasjon som evner å sette fokus på samtidsmusikkens sterke betydning for vår nordiske identitet.” Christian Eggen er en av Skandinavias mest etterspurte dirigenter, og har arbeidet med flere internasjonale ensembler og komponister. Han er også kunstnerisk leder for Oslo Sinfonietta.

«Dark Matter» er støttet av Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde, Norske Skog Follum, Ringeriks-Kraft, Sparebank1Ringerike, NoTAM, Arts Queensland og Australia Council. Forestillingen er produsert av CIKADA og ELISION Ensemble som en del av Oslo Kammermusikkfestival.

Ny Musikk arrangerer også en Richard Barrett-minifestival mandag 22. august kl. 20.30 på Arkitekthøgskolen i Oslo. Ian Pace spiller her piano, og vfremfører verker av Barrett, Stockhausen, Hoban, Buene, Almeida og Obermayer. Det blir også et Barrett-fokus på Parkteatret tirsdag 23.8 kl. 20.00, med Elision Soloists. Her blir det urfremføringer av Barrett og English, samt øvrige verker av Barrett, Dench og Pisati.

Mer informasjon finner du bl.a. på www.nymusikk.no, www.oslokammermusikkfestival.no, www.cikada.no eller www.elision.org.au.

Konsert: «DARK MATTER» av Richard Barrett & Per Inge Bjørlo

Musikk: Richard Barrett

Installasjoner: Per Inge Bjørlo

Fremført av: Cikada og ELISION Ensemble

Dirigent: Christian Eggen

Tid: lørdag 20. august kl 19.30 og søndag 21. august kl. 15.00

Sted: Scene 4, Kunsthøgskolen i Oslo, inngang Steenstrupsgt.

Bill: Ved inng. 1 time før kr 150/100. Medl. av Ny Musikk kr 100.

Bill begge arr. kr 100; Ny Musikks medlemmer gratis.