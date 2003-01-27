Kunstmusikk

Bærum Bachkor og Opus 82 forener krefter: Faurés Requiem fremføres i Bærum

27.01.2003
- Red.

Bærum Bachkor og Opus 82 forener sine musikalske krefter i et samarbeid om å fremføre Gabriel Faurés storslåtte Requiem i Høvik og Lommedalen kirker, henholdsvis fredag 31. januar og lørdag 1. februar. Sopransolist blir den 12 år gamle Joachim Sebastian Kjesbu fra Oslo, som tidligere bl.a. har opptrådt ved markeringen av 10-årsdagen for H.M. Kong Olav Vs bortgang.

Requiemet er Faurés mest berømte verk. Det ble komponert mot slutten av 1800-tallet, men oppnådde først sin store popularitet etter andre verdenskrig. Verket ble komponert for kor, kammerorkester, orgel, sopran og baryton. Orkesterstemmene er siden blitt orkestrert for korps av Magne Rutle, som er bosatt i Asker.

Til konsertene er det engasjert to svært dyktige sangsolister. Fra Bergen kommer den unge barytonen Thorbjørn Gulbrandsøy (f. 1979). Til tross for sin unge alder har han rukket å ha solistroller med bl.a. Bergen Filharmoniske Orkester, Opera Vest og Opera Nordfjord. Han har tidligere fremført Faurés Requiem med Heidelberg Camerata. I fjor var han solist med Bærum Bachkor i Johannespasjonen av Bach.

Sopransolist blir den 12 år gamle guttesopranen Joachim Sebastian Kjesbufra Oslo. Joachim er nå i sitt fjerde år i Oslo Domkirkes Guttekor. Han har vært solist en rekke ganger med guttekoret, bl.a. ved markeringen av 10-årsdagen for H.M. Kong Olav Vs bortgang og nå sist ved Domkirkens store julekonserter. Han hadde solistroller i Oslo Konserthus i fjor, først med Latvias nasjonale symfoniorkester i Johan Halvorsens «Fossegrimen». Han var også med på Halvorsen-innspillingen for SIMAX.

I desember var det Oslo-filharmoniens julekonsert i Barneserien med Barratt Dues Symfoniorkester og H. Blakes «Snømannen». Våren 2001 hadde han et engasjement ved Nationaltheatret i Stein Winges oppsetning av «Woyzeck». Han synger også i Operaens barnekor og var med i La Boheme i høst.

Bærum Bachkor ble stiftet i 1986 og er tilknyttet Høvik Kirke, hvor koret jevnlig medvirker ved gudstjenester og andre anledninger. Koret består av 38 medlemmer og fremfører kirkemusikalske verk fra alle tidsepoker, men med størst vekt på musikk av Johann Sebastian Bach. Koret har høye musikalske ambisjoner, noe som gir seg utslag i repertoaret. Bærum Bachkor rekrutterer sine sangere fra Bærum, Asker og Oslo.

Opus 82 er et konsertkorps med base i Bærum. Korpset ble stiftet i 1982 for å være et alternativ til den tradisjonelle korpsbevegelsen for unge amatørmusikere som ønsket å gjøre noe mer ut av hobbyen sin. I dag teller korpset ca 50 medlemmer og består av dyktige amatører, profesjonelle musikkpedagoger og musikkstudenter fra Bærum, Asker, Drammen, Oslo, Hole, Oppegård og Kongsvinger.

Konserttidspunkter:

* Høvik kirke, fredag 31.januar, kl 19.30
* Lommedalen kirke, lørdag 1. februar, kl 18.00

