25 år som konsertpianist

Leif Ove Andsnes feirer i Operaen.

Det er 25 år siden Leif Ove Andsnes som 16-åring debuterte offisielt som pianist i Oslo. For å markere dette starter han en turné som fører ham til Operahuset i Bjørvika på søndag.

Andsnes skal spille noen av sine favorittverk fra Haydn, Chopin og Debussy, samt at han skal debutere med et solostykke av Bartók, skriver Operaen i en pressemelding.

Andsnes har over 30 utgivelser og hundrevis av konserter bak seg over hele verden. Han har også vunnet en mengde utmerkelser og priser og mottok Spellemann for innspillingen Schumann – Complete works for piano i januar i år.

Jubileumsturneen starter onsdag i Schloss Elmau, og er innom Brüssel, Paris, Birmingham, London, Firenze, Genoa og Berlin foruten Oslo.

