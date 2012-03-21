Kunstmusikk

25 år som konsertpianist

21.03.2012
Carl Kristian Johansen

Leif Ove Andsnes feirer i Operaen.

Det er 25 år siden Leif Ove Andsnes som 16-åring debuterte offisielt som pianist i Oslo. For å markere dette starter han en turné som fører ham til Operahuset i Bjørvika på søndag.

Andsnes skal spille noen av sine favorittverk fra Haydn, Chopin og Debussy, samt at han skal debutere med et solostykke av Bartók, skriver Operaen i en pressemelding.

Andsnes har over 30 utgivelser og hundrevis av konserter bak seg over hele verden. Han har også vunnet en mengde utmerkelser og priser og mottok Spellemann for innspillingen Schumann – Complete works for piano i januar i år.

Jubileumsturneen starter onsdag i Schloss Elmau, og er innom Brüssel, Paris, Birmingham, London, Firenze, Genoa og Berlin foruten Oslo.

Andsnes har denne hjemmesiden.

Er du god på pianotrapp?

Leif Ove Andsnes har deltatt ved mange av landets festivaler, men medvirker i 2010 for første gang ved Trondheim kammermusikkfestival,...

Vilde Frang 2009 (Foto: Sussie Ahlburg)

Unge helter

Aftenposten melder i dag at Vilde Frang (23), Angelica Voje (30), Christian Ihle Hadland (26) og Håkon Samuelsen (26) er...

Leif Ove Andsnes 2009 (photo: Yngve Leonhardsen/MIC)

Andsnes urfremfører Sørensen

Leif Ove Andsnes fortsetter sitt samarbeid med Bent Sørensen, og urfremfører en ny konsert av den danske komponisten søndag.

Direktesendt mesterklasse med Andsnes

Onsdagens mesterklasse på Norges musikkhøgskole med Leif Ove Andsnes sendes på Internett

Per Harald Nilsson, styreleder i Norske kulturarrangører reagerer kraftig på nye regler påført NKA medlemmene.

– Tono bidrar til frykt blant konsertarrangører

Arrangørene om betaling for konserter: – Tono veit ikke hvordan de skal sette vedtaket sitt ut i live. Det bidrar...

Poor Bambi

Med hjerte for god lyd: En egen bråkepedal til Bambi

Stavangerbandet Poor Bambi lanserer sin egen effektpedal til eget bruk og som kortreist kvalitetsmerch, laget av den norske produsenten Bråk.

Per Husby fikk Alf Prøysens Ærespris

Prøysenpriser til Anna Fiske, Per Husby og Erlend Ropstad

Prøysenprisen, Teskjekjerringprisen og Alf Prøysens Ærespris delt ut under minnekonserten «Prøysen tel by’n» lørdag.