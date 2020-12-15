Kunsten å vente

Flere kulturaktører lager kunstopplevelser som adventskalendre til Oslos befolkning i år. Her er to ulike som kan oppleves rundt i byen: den ene på Popsenteret på Schous, den andre, kunstprosjektet AD_VENT, på ulike gateadresser rundt i byen.

Lyspunkter på Popsenteret

Hver ettermiddag eller kveld projiseres en strofe fra en julesang på hele Popsenterets fasade. Det interaktive museet og opplevelsessentret for norsk populærmusikk – fra Einar Rose til Satyricon, som de sier – har vært pandemistengt siden 7. november i år. Om man tar seg en tur ned i bakgården til Popsenteret i Schous kulturbryggeri nederst på Grünerløkka kan man bli med på å gjette hvilken sang strofen er hentet fra.

Dette adventsinitiativet er del av et prosjekt Popsenteret kaller #lyspunkter. Sangstrofene som lyser opp fasaden er fra sanger som hører jula til, og som kanskje bærer en ekstra betydning «for den spesielle tiden vi er inne i», forklarer senteret på sin facebookside. Bildene postes både der og på Instagram, om man foretrekker å følge Popsenter-kalenderen hjemmefra.

Å vente med Westerhus og Munch

I kunstprosjektet AD_VENT byr lukene på kunstopplevelser i offentlig rom. Hva, eller hvem, som skjuler seg bak lukene får vi ikke vite før luken – eller døren – åpnes.

– AD_VENT er en annerledes adventskalender som går rett inn i materien av «det å vente» som en kvalitet. Tiden leger alle sår sies det, men dette prosjektet bruker isteden gatekunst som salve, sier Ditteke Waidelich, som er kunstneren bak ideen og gjennomføringen av prosjektet.

Bak lukene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst, musikk, litteratur, teater, performance eller dans, som korte, åpne – og gratis – kunstopplevelser på 15-20 minutter. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen, og tallene er ekte husnumre.

– Vi er godt i gang med kalenderen, og det har vært svært vellykkede arrangementer så langt, forteller Waidelich. Mandag 14. desember fikk de frammøtte en eksklusiv konsertopplevelse med gitar- og støykunstneren Stian Westerhus, som spilte inne fra Edvard Munchs Atelier på Ekely.

I det rommet begynte å vibrere ble luften nærmest tyktflytende, takglasset raslet som et skrikende kor, jeg var som i en kjempestorms midte. Ganske likt slik jeg opplever at mange av Munchs bilder utvikler seg og skrider over fra skjønnhet og undring til en påminnelse om det skjøre og ensomme jeget, skrev Stian Westerhus selv på egen facebookside mandag kveld, etter sin korte men etterlengtede minikonsert i symboltunge kunstomgivelser (min oversettelse; full tekst følger i engelsk original):

In the age of no concerts I played a secret gig in Oslo tonight at the legendary atelier of painter Edvard Munch! My wish was to make the whole building vibrate into the music and take control of it and somehow possess and destroy it. Needless to say it was very loud (the image is from the soundcheck) everything was on full to connect with the inner workings of this fantastic place. As the room started to vibrate the air became almost viscous, the glass in the ceiling rattling like a constantly shouting choir like I was in the middle of a giant storm. Much like how I feel many of Munchs paintings develop and transcend from beauty and wonder in to a reminder of the fragile and lonely self. So utterly grateful to have had the pleasure of connecting with this place. Thank you so much for making this happen Eivind Hofstad Evjemo, Ditteke Waidelich, the foundation of Edvard Munch’s studio, Gamle Oslo Backline Service and the rest of the AD_VENT team.

Store opplevelser i vente

– Vi har hatt mellom 50 og 150 mennesker i publikum på hver eneste luke, og det er tydelig at folk setter stor pris på å få oppleve kultur på denne måten, forteller Waidelich.

– I en krevende tid for kulturlivet settes tålmodigheten og håpet på prøve denne julen. Korona-året har vært langt, med mye venting og mange utfordringer. Disse arrangementene lokker folk ut av huset, fra sofakrok og hjemmekontor, og gir en følelse av normalitet i disse rare tider. På grunn av at arrangementene foregår utendørs har det vært mulig å gjennomføre prosjektet som planlagt, forklarer hun.

Onsdag 16. desember er det mulig å få med seg kunstopplevelsen som skjuler seg bak luken med samme nummer. Adressen og tidspunktet, ja, det er Hausmannsgate 16 (som er adressen til DOGA) kl.18.00.

Bak denne luken skjuler det seg også en stor opplevelse, lover arrangøren:

– Her er to eklektiske kunstnere som har skapt stor begeistring med sitt gnistrende samarbeid. De bryter barrierer mellom høyt og lavt, mellom pluss og minus, med sine metaforiske, ordrike hverdagslige skildringer. Alt vakkert og presist akkompagnert av lekfulle og minimalistiske atmosfærer. Oslo får en fulladet performance i form av en strøm fin-modulerte tanker, servert med full musikalsk impedans. Tallet 16 er skapt av en fotograf som med sitt skarpe laserblikk observerer og skildrer amplitudene i byrommet. Han fanger lysets refleksjoner av bevegelser og viser spenningen mellom mennesker, arkitektur og alt imellom. Tallet er derfor laget av ladde fotoner.

AD_VENT er gratis, og følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom.

Les mer på facebookeventet, og se prosjektets hjemmeside for mer informasjon.