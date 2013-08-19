Jazz

Wang utfordrer

Publisert
19.08.2013
Skrevet av
- Red.

Fredag ble Ellen Andrea Wang tildelt TONO-prisen i kategorien Årets utfordrer.

Bassist, sanger og komponist Ellen Andrea Wang mottok prisen pålydende 50 000 kroner og et diplom utformet av Rune Mortensen for sangen «Call me», som juryen beskriver på følgende måte:

«Spørrende, gjentagende, irriterende og insisterende. Dette betegner låten ”Call me” – fra debutalbumet til bandet Pixel med låtskriver Ellen Andrea Wang i spissen. Et lite hverdagsdrama er tema i låten som utfordrer øregangene våre. Allerede fra start pirrer Ellen Andrea Wang nysgjerrigheten vår. Hva er dette? Solo kontrabassintro, pulsen humper over noen slag, ulogiske melodilinjer, dissonerende blåseriff. Besetningen er uten akkordinstrument, det musikalske resultatet er gjennomsiktig og nakent. Den stigende temperaturen i låten understreker frustrasjonen i den enkle teksten. Overraskende melodiske sprang og økende bruk av kromatikk geleider oss gjennom det lille, men sterkt eskalerende hverdagsdramaet. Som ringer i vann sprer uroen seg, – man går igjennom alle tenkelige spørsmål og svar, de er alt fra rasjonelle til irrasjonelle, og etter hvert dypt personlig analyserende. Vi alle har vært der; ”CALL ME, – why don’t you call me?” Man tar seg i å nynne på helt ulogiske melodilinjer. Igjen og igjen. Det er utrolig irriterende. Ellen Andrea Wang slipper ikke taket, hun biter seg fast i øret, hun er en spennende utfordrer!»

Juryen har bestått av
Juryleder Ingrid Kindem (NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere)
Kari Bremnes (NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere)
Arvid Wam Solvang (NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere)
Nils Henrik Asheim (NKF – Norsk Komponistforening)
Lars Petter Hagen (NKF – Norsk Komponistforening)
Jan Stefan Bengtsson (NMFF – Norsk Musikkforleggerforening)

