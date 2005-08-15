Vital-prisen til Solveig Slettahjell

Vital-prisen, også kjent som Kongsberg Jazzfestivals store musikerpris, gikk i år til vokalisten Solveig Slettahjell. Prisen er på 100.000 kroner, og ble delt ut under den store utekonserten på Pavescenen i Kongsberg. Slettahjell får halvparten av beløpet nå, og resten når hun kommer tilbake for sin prisvinnerkonsert i 2006.

Juryen for Vital-prisen har i år bestått av Knut Borge, Lars Bjørnstad fra Kongsberg Jazzfestival og Thomas Skålnes fra Vital.

#gallery-2 {

margin: auto;

}

#gallery-2 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-2 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-2 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */



Juryens begrunnelse for utdelingen av årets pris lyder:

”Prisvinneren har over tid posisjonert seg som en av våre fremste jazzutøvere. Hun markerte seg først i bandet Squid, deretter i vokalgruppen Kvitretten.

Da den første CDen ble utgitt i artistens navn i 2001, ble dette hennes definitive gjennombrudd for et større publikum. Sammen med sitt Slow Motion Orchestra presenterte hun standardlåter på en høyst personlig og original måte, og hun mottok strålende kritikker.

Suksessen er blitt fulgt opp med ytterligere to CDer – ’Silver’ som kom i 2004 og ’Pixiedust’ som ble utgitt tidligere i år. Også disse fikk en overveldende mottakelse.

Prisvinneren har i denne perioden gått fra utelukkende å tolke andres sanger til også å presentere eget materiale.”

Solveig Slettahjell mottok senere på sommeren også Radka Toneffs minnepris, som den sjette mottakeren gjennom tidene.

Tidligere vinnere av Kongsberg Jazzfestivals store musikerpris er:

Ingebrigt Håker Flaten (2004), Live Maria Roggen (2003), Håkon Kornstad Trio (Håkon Kornstad, Paal Nilssen-Love og Mats Eilertsen, 2002), Christian Wallumrød (2001), Petter Wettre (2000), Audun Kleive (1999), Sidsel Endresen (1998), Bugge Wesseltoft (1997) og Nils Petter Molvær (1996).