Jazz

Vital-prisen til Solveig Slettahjell

15.08.2005
- Red.

Vital-prisen, også kjent som Kongsberg Jazzfestivals store musikerpris, gikk i år til vokalisten Solveig Slettahjell. Prisen er på 100.000 kroner, og ble delt ut under den store utekonserten på Pavescenen i Kongsberg. Slettahjell får halvparten av beløpet nå, og resten når hun kommer tilbake for sin prisvinnerkonsert i 2006.

Juryen for Vital-prisen har i år bestått av Knut Borge, Lars Bjørnstad fra Kongsberg Jazzfestival og Thomas Skålnes fra Vital.

Juryens begrunnelse for utdelingen av årets pris lyder:

”Prisvinneren har over tid posisjonert seg som en av våre fremste jazzutøvere. Hun markerte seg først i bandet Squid, deretter i vokalgruppen Kvitretten.

Da den første CDen ble utgitt i artistens navn i 2001, ble dette hennes definitive gjennombrudd for et større publikum. Sammen med sitt Slow Motion Orchestra presenterte hun standardlåter på en høyst personlig og original måte, og hun mottok strålende kritikker.

Suksessen er blitt fulgt opp med ytterligere to CDer – ’Silver’ som kom i 2004 og ’Pixiedust’ som ble utgitt tidligere i år. Også disse fikk en overveldende mottakelse.

Prisvinneren har i denne perioden gått fra utelukkende å tolke andres sanger til også å presentere eget materiale.”

Solveig Slettahjell mottok senere på sommeren også Radka Toneffs minnepris, som den sjette mottakeren gjennom tidene.

Tidligere vinnere av Kongsberg Jazzfestivals store musikerpris er:

Ingebrigt Håker Flaten (2004), Live Maria Roggen (2003), Håkon Kornstad Trio (Håkon Kornstad, Paal Nilssen-Love og Mats Eilertsen, 2002), Christian Wallumrød (2001), Petter Wettre (2000), Audun Kleive (1999), Sidsel Endresen (1998), Bugge Wesseltoft (1997) og Nils Petter Molvær (1996).

Relaterte saker

Solveig Slettahjell,

«Silver»: Ny plate fra Solveig Slettahjell

Solveig Slettahjell høstet i 2001 svært bra anmeldelser for debutalbumet «Slow Motion Orchestra» – både utenlands og her hjemme. Den...

Live Roggen

Kongsberg Jazzfestival: Vital 40-åring

Det er få 40-åringer som får hilsen fra selveste Sonny Rollins, en av jazzens mest innflytelsrike saksofonister. Men jubilanten, Kongsberg...

Solveig Slettahjell,

Odd Nordstoga – og andre Spellemenn

Som mange hadde spådd på forhånd, ble Odd Nordstoga både Årets mannlige artist og Årets Spellemann for 2004. Ellers ble...

Natasha Barrett

9. mars – den nasjonale kvinnedagen

En rekke sterke, kvinnelige artister her hjemme slapp rundt 8. mars gode og egenartede album, der deres personlige stemmer ble...

Paal Nilssen Love – Oslo Jazzfestival

Diskaholics til Øyafestivalen – Oslo Jazzfestival letter på sløret

Diskaholics Anonymous Trio kommer til Øyafestivalen i august, og gir dermed den mer eksperimentelle delen av festivalprogrammet et kraftig løft....

Solvieg Slettahjell

Sangfugl i sakte tempo

Standardlåter i slow-motion tempo. Det er hva vi får servert på Curling Legs sin siste utgivelse: Solvieg Slettahjells debutalbum «Slow...

Flere saker

Drammens teater

Avlysninger og strengere smitteverntiltak flere steder i landet

Taket er 600 delt på tre – men variasjonene er store når smittesituasjonen igjen har lagt grenser for hvor mange...

Illustrasjonsbilde julegave noter

Julemusikk, nostalgi og kulde

Hva skjer i hjernen når vi hører på julemusikk? Ny bacheloroppgave peker på noen svar.

Knut Aafløy

Ønsker NORA forsiktig velkommen

Er den nye produsentorganisasjonen i realiteten et kuppforsøk, eller gir den norske produsenter den forhandlingsposisjonen de fortjener?