Tord Gustavsen: – Nei, nei, nei!

Tord Gustavsen er en av norges ledende jazzpianister – men gleder seg allikevel ikke over at Wasabi tas av til fordel for et program med «feelgood- jazz og klassisk musikk». – Det vil etter min mening være helt på jordet å se dette som en styrking av jazzens plass i kanalen, skriver Gustavsen i denne støtteerklæringen til Wasabi.

Av Tord Gustavsen

Jeg leser at Wasabi skal tas av plakaten — og jeg synes det er en veldig dårlig idé.

Programmet er virkelig givende, og er temmelig unikt i dagens medie-verden.

–Tåpelig

Det virker tåpelig å måtte legge ned Wasabi for å gi plass til klassisk og jazz; det er nettopp i disse musikkformenes interesse å ha et genre-overskridende, men ekstremt kvalitetsbevisst radioprogram som åpner lytterne for nye erfaringer.

Det vil etter min mening være helt på jordet å se dette som en styrking av jazzens plass i kanalen. Tvert imot høres det ut som et veldig dårlig bytte å få en blanding av klassisk og «feelgood-jazz» (som musikksjef Jorun Hope presenterer den nye programideen) i stedet for et program som virkelig tar groove og rytmisk subtilitet på alvor og setter sammen musikkmenyen så intelligent, og som til overmål sendes på et veldig bra tidspunkt.

— Revurder beslutningen, P2

Dersom beslutningen er ugjenkallelig tatt, er det bare å takke Guttormsen for innsatsen, og håpe at evnene hans vil bli brukt fornuftig i NRK videre.

Men jeg vil på det sterkeste oppfordre til å revurdere — og i hvert fall vurdere om Wasabi kan fortsette med en noe lavere sendefrekvens, f.eks. et par dager i uken.