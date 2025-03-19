Tord Gustavsen fransk pris

Jazzpianist og komponist Tord Gustavsen vant 11. mars den høythengende “Prix du musicien européen 2024” (“Årets europeiske musiker 2024”) i Frankrike.(Foto: Philippe Marchin)

AktueltJazz

Tord Gustavsen kåret til Årets europeiske musiker 2024 i Frankrike 

Publisert
19.03.2025
Skrevet av
Guro Kleveland- Red.

Musikeren og komponisten dedikerer prisen til musikerkollegaer gjennom årene.

Tord Gustavsen mottok den prestisjefulle franske utmerkelsen 11. mars i Paris fra Académie du jazz, det franske jazzakadmiet, som står bak prisen.

Den norske musikeren og komponisten var nominert sammen med et knippe musikere fra den europeiske jazzscenen. Gustavsen holdt en takketale og spilte et solo flygel-innslag foran de 700 publikummerne fra europeisk musikkliv.

I sosiale medier skriver prisvinneren selv at han er både beæret og takknemlig for prisen, og gir ære og takknemlighet videre til musikerne han har jobbet med:

Jeg dediserer prisen til de fantastiske kunstnerne som har vært med på innspillinger og turneer med meg gjennom årene – Jarle Vespestad, Steinar Raknes, Simin Tander, Tore Brunborg, Sigurd Hole, Mats Eilertsen, Kristin Asbjørnsen. Og med stor takknemlighet til ECM Records.

Tord Gustavsen med trofeet fra  Académie du jazz. (Foto: Philippe Marchin)

Årets europeiske musiker i FrankrikeECMPrix du musicien européenTord Gustavsen

