Silje Nergaard nominert til jazzpris

Silje Nergaard er nominert til prestisjefylte Edison Jazz Award som skal deles ut under North Sea Jazz Festival i juli. Nergaard deler nominasjonen med Cassandra Wilson, Diana Krall og Jimmy Scott.

Edison Award er den nederlandske varianten av Spellemannsprisen eller den tyske Schallplattenpreis. I tillegg til de nasjonale nominasjonene har den en internasjonal klasse, hvor Silje Neergaards album At first light er blitt valgt ut blant de nominerte.

Edisonprisene har vært delt ut årlig siden 1960, men populærmusikklassen ble i 1998 modernisert og forandret til en stor prisutdelingsseremoni, the Edison Award. Klassene for klassisk musikk og jazz har egne utdelinger innenfor dette. I juryen sitter folk fra den nederlandske musikkbransjen, musikkjournalister og representanter for musikkkjeder.

— Selv om den er lokal, er prisen anerkjent internasjonalt som en viktig utmerkelse innen jazzen, forteller Tom Garretson i Silje Nergaards management.

Til høsten kommer et nytt Silje Nergaard-album som slippes i Norge i oktober.