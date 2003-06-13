Jazz

Silje Nergaard nominert til jazzpris

Publisert
13.06.2003
Skrevet av
- Red.

Silje Nergaard er nominert til prestisjefylte Edison Jazz Award som skal deles ut under North Sea Jazz Festival i juli. Nergaard deler nominasjonen med Cassandra Wilson, Diana Krall og Jimmy Scott.

Edison Award er den nederlandske varianten av Spellemannsprisen eller den tyske Schallplattenpreis. I tillegg til de nasjonale nominasjonene har den en internasjonal klasse, hvor Silje Neergaards album At first light er blitt valgt ut blant de nominerte.

Edisonprisene har vært delt ut årlig siden 1960, men populærmusikklassen ble i 1998 modernisert og forandret til en stor prisutdelingsseremoni, the Edison Award. Klassene for klassisk musikk og jazz har egne utdelinger innenfor dette. I juryen sitter folk fra den nederlandske musikkbransjen, musikkjournalister og representanter for musikkkjeder.

— Selv om den er lokal, er prisen anerkjent internasjonalt som en viktig utmerkelse innen jazzen, forteller Tom Garretson i Silje Nergaards management.

Til høsten kommer et nytt Silje Nergaard-album som slippes i Norge i oktober.

GenreJazzPriser

Inger Lise Rypdal, Trond Giske (Foto: FFUK)

Gammleng-prisen 2005: Inger Lise Rypdal – og øvrige vinnere

7. november delte Fond for utøvende kunstnere igjen priskroner til utøvere som «på en fortjenstefull måte har medvirket på grammofoninnspillinger...

Lindstrøm på Henie Onstad

En dannet form for klubbing

Balladepodden gjestet bursdagsfeiringen med Lindstrøm på Henie-Onstad Kunstsenter.

Bodil Maroni Jensen NKF Likestillingspris

Komponistforeningens Likestillingspris til musikkjournalist Bodil Maroni Jensen

– Det er ingen grunn til at samtidsmusikken – et felt som skal være nyskapende og i front – skal...

Langeland Nordstoga Tomter Maria Magdalena Foto Morten Krogvold

Mestermøte i Nidaros

Ingen kan koble bibelske kvinner med Bach som Sinikka Langeland.