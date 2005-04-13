Oslo Workshop Big Band presenterer: Lars Jansson med storband

Lars Jansson representerer noe av det ypperste innen nordisk samtidsjazz. Etter mange års konsentrasjon om trioformatet, har han de siste årene også vakt oppsikt med sine originale og uttrykksfulle komposisjoner for storband. Lørdag 23. april er Lars Jansson tilbake på Cosmopolite med Oslo Workshop Big Band under ledelse av Helge Albin.

Mange kjenner nok en svenske pianisten og komponisten fra hans mangeårige samarbeid med Lars Danielsson og Anders Kjellberg i Lars Jansson Trio; et uhyre samspilt band som har besøkt Oslo flere ganger. Noen vil også huske Jansson fra hans bidrag til grupper med danske Cecilie Norby, for ikke å snakke om samarbeidet med Jan Garbarek, Arild Andersen eller Radka Toneff.

Denne gangen er det storbandkomponisten Lars Jansson det dreier seg om. For noen år siden ble Jansson invitert til et år som huskomponist for Bohuslän Big Band. Dette ble starten på et samarbeid som så langt har resultert i tre plateutgivelser med heftig storbandmusikk.

Lars Jansson er invitert til Oslo og Cosmopolite av Oslo Workshop Big Band – som tidligere har samarbeidet med en rekke profilerte solister, komponister og storbandledere –Jens Winther (DK), John Stubblefield (US), og Tom Kubis (US) for å nevne noen. Med som musikalsk leder er en annen gammel venn av Oslo Workshop Big Band. Helge Albin er professor i ensembleledelse ved musikkhøyskolen i Malmö, og gjennom mange år leder av Tolvan Big Band.

”Hans arrangemang – och kompositioner – är som musikaliska landskap, oväntade vyer väntar, dörrar öppnar sig, det kokar och bubblar av liv. Det är mycket detaljrikt , …men oftast spricker musiken upp i glädje. ” (Sven Malm, Svenska Dagbladet)

Forløperen til Oslo Workshop Big Band ble startet opp i 1992 i Oslo av ventiltrombonisten Odd Balberg, som ville ha et storband som kunne spille en mer moderne type musikk enn det de fleste andre storband i Norge gjorde på den tiden. Med hjelp av gode venner og dugnadsånd var det mulig å samle musikere og stoff å spille, og bandet utviklet seg raskt og skaffet seg et etablert navn.

I 1997 var tiden imidlertid moden for å skape noen endringer, både musikalsk og organisatorisk, og man satt seg ned med det for øyet at det var nødvendig å profesjonalisere driften av bandet.

Bandet skiftet navn til Oslo Workshop Big Band, og målet var å skape et av Norges mest interessante og nyskapende storbandskonstellasjoner. Bandet satset klart mot å finne nye og interessante personligheter og prosjekter innenfor storbandjazzen, og disse skulle ikke være «hyllevare» i Norge, i følge storbandets prinsipperklæring:

«Oslo Workshop Big Bands formål er å knytte til seg musikalske krefter av meget godt format, og gjennom bandets form og idé gi vårt bidrag til den videre utviklingen av storbandjazzen i Norge.»

Bandet består i dag av 18 musikere fra Oslo og omegn. Arbeidsformen er workshop – basert, med utgangspunktet i konkrete musikalske prosjekter. Musikerne i bandet består av profesjonelle musikere, musikkstudenter eller semi -profesjonelle utøvere.

Arrangementene/komposisjonene bandet spiller er i all hovedsak originalskrevet og svært ofte helt nye for det norske publikum. De siste årene har Oslo Workshop Big Band fått en stadig sterkere anerkjennelse, og vurderes i dag som et av de viktigste og fremste storband i Norge.

I 2000 ble Oslo Workshop Big Band kåret til årets storband på Østlandet av Østnorsk Jazzsenter.