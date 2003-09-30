Oslo Workshop Big Band gjør det igjen!

Etter å ha høstet svært gode kritikker i media etter konserten på Storbandfestivalen i Sandvika, deriblant eget radioprogram på NRK P2 innspilt live, presenteres nå prosjektet «Oslo Workshop Big Band plays the music of Helge Albin» søndag 5. oktober på Blå. Helge Albin har siden 1979 ledet Sveriges – og kanskje Europas – fremste storband, Tolvan Big Band.

Han har i løpet av sin tid som leder for dette bandet brakt bandet fra ”en i mengden”, til å bli et av de desidert beste. Hans komposisjoner er moderne, klangbildene spesielle og de veksler mellom ulike stilarter, men med fast grep om den tradisjonelle jazz – sounden. Albin mottok bl.a i 1995 den Svenske Europaprisen for sitt arbeid, en pris som tidligere aldri hadde vært delt ut til noen kunstner.

Denne konserten er i sin helhet viet originalkomposisjoner signert Helge Albin, og er et ledd i Østnorsk Jazzsenters Storbandsøndager på Blå.

Oslo Workshop Big Band er rangert som et av Norges fremste storband, og har samarbeidet med en lang rekke nasjonale og internasjonale solister/komponister, som John Stubbelfield, Wayne Andrè, Eero Koivistoinen, Lars Jansson, Jens Winther, Kjell Øhman og Tom Kubis for å nevne noen. Bandet ble belønnet med prisen ”Årets storband på Østlandet 2000”.

Konserten arrangeres med støtte av Norsk Kulturråd og Norsk Jazzforum, på jazzklubben ”BLÅ”, søndag 5.oktober kl. 20.00 (dørene åpner 19.00) (”Blå” ligger i Brenneriveien). Billetter i døren koster kr.100,-. Det blir også Storbandsøndag den 12. oktober, men programmet for dette arangementet er ennå ikke fastlagt.