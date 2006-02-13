Ny korpsbegivenhet: Oslo Brass Weekend

Oslo Brass Weekend arrangeres i år for aller første gang. Arrangør er Nordisk Brass Ensemble, som inviterer profesjonelle utøvere, musikkstudenter og amatører til lang, innholdsrik og ”matnyttig” weekend fra 3. til 5. mars. Helgens fokus skal være på messinginstrumentene i ulike musikksjangere. Seminarer og konserter blir spredt mellom Norges Musikkhøgskole, Barrat Due Musikk-institutt og Fabrikken.

Nordisk Brass Ensemble består av musikere fra flere av Skandinavias fremste symfoniorkestre. Ensemblet ble stiftet ut i fra medlemmenes ønske om – og behov for – å spille kammermusikk på høyt profesjonelt nivå nettopp i et slikt ensemble. Dette er igjen med på å ivareta og bringe videre den nordiske messingblåser-tradisjonen, noe musikerne ser på som svært viktig.

Oslo Brass Weekend begynner fredag 3. mars kl. 18:00, med et seminar med den amerikanske jazz-trompetisten Bobby Shew. Seminaret avholdes på Fabrikken i Nedregate 7. Shew, som har besøkt Norge flere ganger tidligere, er bosatt i Los Angeles. Listen over musikere han har samarbeidet med er svært lang og innholdsrik: Art Pepper, Bud Shank, Horace Silver Quintet, Frank Strazzeri-Sam Most, Bill Holman, Louie Bellson, Toshiko Akiyoshi-Lew Tabackin, Oliver Nelson, Bill Berry, Nat Pierce-Frank Capp Juggernaut, Ed Shaughnessy, Terry Gibbs, Benny Goodman, Maynard Ferguson, Neal Hefti, Don Menza, Bob Florence…og mange flere.

Klokken 21:00 samme kveld blir det jazz-klubb på Fabrikken med Bobby Shew, Fred Johannesen (horn), KIVITALO (finsk trio med sax, tuba og trommer) og Det Norske Blåse-ensemble & Sverre Indris Joner med deres cubanske salsa-prosjekt. Lørdagen fortsetter med konsert i Levinsalen klokken 16:00: Messing-studenter fra Norges Musikkhøgskole NMH og Barrat Due Musikkinstitutt vil spille sammen, og den finske tubavirtuosen Petri Keskitalo (Helsinki Filharmoniske Orkester), vil også opptre.

Lørdag 4. og søndag 5. mars avholder Norsk Trompetforum seminar ( www.trompetforum.org ) med Ole Edvard Antonsen på Barrat Due Musikkinstitutt. Antonsen bør ikke trenge noen nærmere presentasjon.

Programmet videre ser slik ut:

Lørdag kl. 21:00 Jazz-klubb på FABRIKKEN med bl.a. Bobby Shew og Sandvika Storband, KIVITALO og ”Hornomania” (20 horn med komp).

Søndag kl. 16:00 Lindemannsalen på NMH konsert med Ole Edvard Antonsen

Søndag kl. 18:00 Lindemannsalen på NMH konsert med Nordisk Brass Ensemble. Solist med ensemblet er den unge norske trompetkometen Tine Thing Helseth.

Nordisk Brass Ensemble har helt siden starten i 1993 gitt konserter over hele Norden. Deres repertoar er bredt og allsidig, og strekker seg fra renessansen frem til vår egen tid. For det meste består repertoaret av komposisjoner og arrangementer skrevet spesielt for ensemblet. NBE har bestilt, og urfremført, komposisjoner av norske og nordiske komponister, nevnes kan Ketil Hvoslef, Håkon Berge, Leif Segerstam og Jukka Linkola.