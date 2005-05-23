Lisa Dillan: En stemme hinsides det meste

Tirsdag 24. mai kl. 20 er det duket for et plateslipp ganske utenom det vanlige, når Lisa Dillan slipper soloplaten ”Vocal Improvisations” på Blå i Oslo. Alle improvisasjoner/ komposisjoner er signert Lisa Dillan,som utelukkende jobber med akustisk stemmebruk i tett samarbeid med mikrofonen. Ballade har fått smuglytte på platen, og anbefaler gjerne sine lesere å oppdage en artist utenfor allfarvei.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Alle som har sett Lisa Dillan på scenen, vil nok være grunnleggende enige om en ting: Det er forbausende hvilken stemmeprakt og stemmekraft som skjuler seg i den vevre skikkelsen. Fra den dypeste malm-messing til den mest forsiktige pust, og med alle varianter og krumspring i mellom. På den ferske CDen «Vocal Improvisations» på Euridice understreker hun igjen sin posisjon som en av Norges sterkeste vokalkunstnere, innenfor et stemmemessig impro-territorium som kanskje først og fremst forbindes med Sidsel Endresen og Maja Ratkje.

Konserten på Blå tirsdag bør derfor for en gangs skyld leve opp til forhåndsreklamen, og nettopp bli et «forunderlig, morsomt, og engasjerende møte med en av Norges få vokale improvisatører og performancekunstnere» – slik utgiver Euridice lover. Medvirkende på slippet blir for øvrig Hild Sofie Tafjord, Else Olsen og videokunstneren Tonje Gjevjon, samt » et glass, en appelsin og sju desilitermål».

Lisa Dillan har jobbet med soloimprovisasjon siden 1997/98, både som sanger og som performanceartist. Hennes første soloimprovisasjon gjorde hun til førsteavdelings eksamenskonsert ved jazzlinjen på NMH.

— Dette var en improvisasjon rundt lydene man også hører på det første stykket på plata – «Komprisasjon”, sier Lisa Dillan. – Ordet ”komprisasjon” beskriver en arbeidsmetode jeg ofte benytter når jeg jobber solo, og er en sammensetning mellom ordet komposisjon og improvisasjon. Jeg kan ha en mer eller mindre fastlagt ramme (en klang, en formutvikling etc.), som jeg så improviserer over.

”Komprisasjon” som egen komposisjon har gått igjennom mange transformeringer i løpet av årene, og dette er også et viktig aspekt ved det hun utvikler: I følge Lisa Dillan er det et klart mål at hun ikke selv mister interessen for rammen som utforskes.

— Det oppstår derfor ofte et behov for å fornye strukturen, og materialet er – siden det inneholder stor grad av improvisasjon – stadig foranderlig.

Dillan jobber utelukkende uten bruk av elektroniske effekter. Hun er opptatt av det fysiske i lyden, og av frekvenser og lyder hun kan skape med den naturlige menneskestemmen.

— Dette er instrumental vokalmusikk, sier hun. – Jeg er opptatt av detaljer i lydene som jeg arbeider med. I tilfelle det brukes tekst, er det ofte en ren impuls. Dette er også tilfellet med de få tekstlige bidragene på platen – de er kommet til på direkten.

Lisa Dillan har bakgrunn fra kandidatstudiet i Jazz ved Norges Musikkhøgskole, og har ellers hatt sangtimer med bl.a. Sidsel Endresen og Elin Rosseland. I 2000 startet arbeidet med å lage skisser til soloplaten i studioet ved NMH, med Kristin Andersen på lyd. Dillan brukte i følge presseskrivet Euridice fire dager på å finne en slags kjerne i det stoffet som skulle bli ”Vocal Improvisations”, og gjorde deretter opptak i både 2003 , 2004 og 2005. Hun forkastet etter hvert de tidligste opptakene til fordel for nye og mer gjennomarbeidede ideer.

— Den prosessen har utviklet en trygghet i forhold til materialet, og ideene oppleves nok som mer gjennomarbeidet og raffinert. Noen av sporene på CDen er helt frie improvisasjoner. Dette gjelder især de sporene hvor Lisa har jobbet med overdubs. Andre er mer komponerte – dvs. at opptaket ble gjort etter en plan for lyd og/eller formutvikling.

Lisa Dillan holder for tiden på med mastergrad i improvisasjon ved Musikkhøgskolen, og deltok nylig også med sin stemme i verket «Garden Works” av Lene Grenager, der hun på imponerende vis smeltet sammen med klarinetttonene til Rolf Borch. Sammen med Greanger og Hild Sofie Tafjord utgjør hun også improvisasjonstrioen Slinger, som tidligere i vinter gjorde en meget imponerende konsert på Kampen Jazz i Oslo.

«Vocal Improvisations” utgis med støtte fra Fond for Lyd og Bilde og Fond for Utøvende Kunstnere. Mer om Lisa Dillan kan du lese på denne hjemmesiden, mens det Bodøbaserte plateselskapet Euridice befinner seg på denne lenken.

LISA DILLAN SOLO

Tid : Tirsdag 24/5 kl. 20.00

Sted: Blå Brenneriveien 9., inngang fra Akerselva

Bill.: 100/80