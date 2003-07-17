Kor-90 & Funky Butt – Negro Spirituals til folket!

Dirigent Martin Alfsen har fått støtte fra NOPA – norsk forening for komponister og tekstforfattere til å komponere et nytt verk for Kor-90. – Aldri før i Norge har det blitt skrevet et verk lagt opp som en messe basert på Negro Spirituals. Et av målene i prosjektet er å bidra med ny musikk for kor og jazzband i en genre som vil gjøre enda flere nysgjerrig på korvirksomhet i Norge, skriver prosjektansvarlig Ola Narten Svendsen i en pressemelding som vi i Ballade her gengir.

Verket skal skrives av Kor-90s dirigent Martin Alfsen for korets 34 sangere og jazzbandet Funky Butt, besetningen blir blandet kor med sangsolister og trad. jazzgruppe med instrumentene trompet, trombone, saxofon, tuba, piano og trommer. Innøving av arrangementene starter opp senhøsten 2003. Urfremføring og påfølgende konserter vil skje i Vestopplandregionen i mars 2004. Verkets varighet er 60 minutter. Fremføringer av messen har ingen begrensninger geografisk og etterbruksmuligheten anses som stor. Vanskelighetsgraden er på et nivå som skulle være overkommelig for mange ensembler i Norge.

Komponist, arrangør, dirigent og musiker Martin Alfsen, bosatt i Oslo har også ved tidligere anledninger fått støtte fra NOPA. De har gitt økonomisk prosjektstøtte til Alfsen, som i sommer reiser til NOPAs arbeids- og rekreasjonssted for norske populærkomponister Casa Cantus i Nerja, 60 km øst for Malaga i Spania for å komponere for Kor-90.

Kor-90s tidligere verker har fått platekontrakt og blitt spilt inn på CD, utgitt på noter av noteforlag og blitt til TV-konserter på NRK og TV 2. Det har også blitt flere konsertfremføringer av alle 3 tidligere bestillingsverk – kantaten Sela, kor- og orkesterverket Logos – 2000 år med Kristus og oratoriet Thomas. Flere benytter seg av materialet og fremfører musikken og Kor-90 har de 7 siste årene blitt tilgodesett med støtte fra flere fonds og støtteordninger i Norge; Fond for utøvende kunstnere, Det Norske Komponistfond, Fond for lyd og bilde, Norsk Musikkfond, Tekstforfatterfondet med flere.

Funky Butt er et funky brassband med pianoakkompagnement. Kjennemerket er groovy New Orleans musikk. Bandet spiller en blanding av tradisjonell jazz, tango, hard bop og «contemporary grooves». Funky Butt presenterer sterkt solospill og godt samspill. Det er hovedvekt av profesjonelle musikere i bandet. Medlemmene er trombonist Even S. Andersen, Kåre Nymark jr. på trompet, Vidar Sæther på saxofon, Tord Gustavsen på piano, David Gald på tuba og Knut Lothe på trommer.