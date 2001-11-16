Jazz

Konserter ved Norges Musikkhøgskole

Publisert
16.11.2001
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Også kommende uke kan Norges Musikkhøgskole lokke med en lang rekke varierte publikumskonserter. Det blir nye forestilinger hver eneste dag, der både kontrabasser, horn og fløyter skal få lufte seg. Det blir flere hovedfags- og diplomoppgavekonserter, men også en egen jazzkonsert med Helge Lien Trio. Og som alltid er det beste i livet gratis.

Hovedfagskonsert

Mandag 19. november, kl. 19.30 Levinsalen
HÅKON THELIN, kontrabass
Medvirkende :
Universitetslektor Arnhild Vik, klaver
Elin Torkildsen, fløyte
Jørgen Fasting, obo
Thomas Kjekstad, gitar
Andreas Bratlie, perkusjon
Rolf-Erik Nystrøm, saksofon

«Hornisme i høstmørket»
Tirsdag 20. november, kl. 17.30 Levinsalen
Hornstudenter ved musikkhøgskolen
Førsteamanuensis Per Arne Frantzen, klaver
Universitetslektor Trond Lindheim, klaver
Høgskolelærer Helge Myhren, klaver
Amanuensis Bjørn Strandvold, klaver
Helge Lien Trio

Jazzkonsert – Helge Lien Trio
Onsdag 21. november 19.30 Levinsalen
Se http://trio.helgelien.net

«Flautissimo»
Torsdag 22. november, kl. 19.30 Lindemansalen
Fløytestudenter ved musikkhøgskolen under ledelse av professor Per Øien..
Boismortier, Bozza, Hvoslef og Kyrre S. Haaland m.m.
Trekkspillkonsert
Torsdag 22. november kl. 19.30 Levinsalen
Studenter ved musikkhøgskolen
Franck, Katzer, Kholminov, Liebak, Akre og norsk folkemusikk

Kammerkonsert
Fredag 23. november, kl. 11.00 Levinsalen
Studenter ved musikkhøgskolen
Mozart, Mortensen, Gershwin m.m.

Diplomeksamen
Fredag 23. november, kl. 19.30 Lindemansalen
LOTTE F. RASMUSSEN, fløyte
Førsteamanuensis Hilde Ringlund
Robert Åkerberg, gitar

Hovedfagskonsert
Fredag 23. november, kl. 19.30 Levinsalen
NATHALIE STRELCHENKO, klaver

Hovedfagskonsert
Lørdag 24. november, kl. 17.00 Levinsalen
SANDRA C. LIE, klaver

Hovedfagseksamen
Lørdag 24. november, kl. 19.30 Lindemansalen
KATJA WISÉN, fløyte
Sammensatt orkester
Dirigent : Jörg Bierhance

«So quick, so hot, so mad»
Søndag 25. november, kl. 14.00 Levinsalen
Sanger om kjærlighet, glede og sorg fra begynnelsen av 1600 tallet.
Sangstudenter ved NMH
Professor Erik Stenstadvold, lutt

Harpekonsert
Søndag 25. november, kl. 18.00 Levinsalen
Musikkhøgskolens harpestudenter

