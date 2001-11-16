Konserter ved Norges Musikkhøgskole

Også kommende uke kan Norges Musikkhøgskole lokke med en lang rekke varierte publikumskonserter. Det blir nye forestilinger hver eneste dag, der både kontrabasser, horn og fløyter skal få lufte seg. Det blir flere hovedfags- og diplomoppgavekonserter, men også en egen jazzkonsert med Helge Lien Trio. Og som alltid er det beste i livet gratis.

Hovedfagskonsert

Mandag 19. november, kl. 19.30 Levinsalen

HÅKON THELIN, kontrabass

Medvirkende :

Universitetslektor Arnhild Vik, klaver

Elin Torkildsen, fløyte

Jørgen Fasting, obo

Thomas Kjekstad, gitar

Andreas Bratlie, perkusjon

Rolf-Erik Nystrøm, saksofon

«Hornisme i høstmørket»

Tirsdag 20. november, kl. 17.30 Levinsalen

Hornstudenter ved musikkhøgskolen

Førsteamanuensis Per Arne Frantzen, klaver

Universitetslektor Trond Lindheim, klaver

Høgskolelærer Helge Myhren, klaver

Amanuensis Bjørn Strandvold, klaver

Helge Lien Trio

Jazzkonsert – Helge Lien Trio

Onsdag 21. november 19.30 Levinsalen

Se http://trio.helgelien.net

«Flautissimo»

Torsdag 22. november, kl. 19.30 Lindemansalen

Fløytestudenter ved musikkhøgskolen under ledelse av professor Per Øien..

Boismortier, Bozza, Hvoslef og Kyrre S. Haaland m.m.

Trekkspillkonsert

Torsdag 22. november kl. 19.30 Levinsalen

Studenter ved musikkhøgskolen

Franck, Katzer, Kholminov, Liebak, Akre og norsk folkemusikk

Kammerkonsert

Fredag 23. november, kl. 11.00 Levinsalen

Studenter ved musikkhøgskolen

Mozart, Mortensen, Gershwin m.m.

Diplomeksamen

Fredag 23. november, kl. 19.30 Lindemansalen

LOTTE F. RASMUSSEN, fløyte

Førsteamanuensis Hilde Ringlund

Robert Åkerberg, gitar

Hovedfagskonsert

Fredag 23. november, kl. 19.30 Levinsalen

NATHALIE STRELCHENKO, klaver

Hovedfagskonsert

Lørdag 24. november, kl. 17.00 Levinsalen

SANDRA C. LIE, klaver

Hovedfagseksamen

Lørdag 24. november, kl. 19.30 Lindemansalen

KATJA WISÉN, fløyte

Sammensatt orkester

Dirigent : Jörg Bierhance

«So quick, so hot, so mad»

Søndag 25. november, kl. 14.00 Levinsalen

Sanger om kjærlighet, glede og sorg fra begynnelsen av 1600 tallet.

Sangstudenter ved NMH

Professor Erik Stenstadvold, lutt

Harpekonsert

Søndag 25. november, kl. 18.00 Levinsalen

Musikkhøgskolens harpestudenter