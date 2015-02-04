Kampenjazz er Årets jazzklubb

8. februar overrekkes Norsk Jazzforums pris på 25 000 kroner.

Norsk jazzforums styre, bestående av arrangører, festivaler og profesjonelle jazzmusikere, tildeler prisen til én av organisasjonens medlemsklubber.

I vurderingen legges det blant annet vekt på en bevisst og målrettet programpolitikk, god gjennomføring av arrangementene og god organisering.

Styret i Norsk jazzforum sier følgende om Årets jazzklubb 2015:

«Kampenjazz har siden 2000 presentert ny fremadstormende jazzmusikk, på Kampen så senere på Grønland i Oslo med en sterk lokal forankring til bydelen. Med sin åpne tilnærming til jazzen har Kampenjazz invitert til et bredt samarbeid med lokale aktører. I tillegg har Kampenjazz latt unge lokale musikere være med på å utarbeide og den musikalske profilen for klubben. Med dette har Kampenjazz etablert seg som en sentral bidragsyter til Østlandets jazztilbud, og viktig brobygger for det lokale kulturlivet øst i Oslo. Norsk jazzforum gratulerer Kampenjazz med prisen Årets jazzklubb 2015, og ser frem til en rekke flotte musikkopplevelser i årene som kommer.»

Kampenjazz ble etablert i år 2000, og flyttet høsten 2011 fra bydelen Kampen til nye lokaler i Cafeteateret på Grønland i Oslo. Lokaliseringen på Grønland har ført til samarbeid med aktører som Nordic Black Theatre, Samspill International Music Network, Oslo musikk- og kulturskole og Kampen skole.

Fokus på ung jazz er også sentralt for Kampenjazz.