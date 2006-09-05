JAZZAID: Norsk stjernelag spiller gratis

Torsdag 7. september avvikles Jazzaid for 5. gang. Denne gangen går pengene fra Cosmopolite-konserten uavkortet til hjelpeorganisasjonene Sabona og Kirkens Nødhjelp. På plakaten står Silje Nergaard flankert av Helge Lien , Anders Aarum Trio, Ola Kvernberg Trio og DJ Final. Konferansier er Knut Borge. – Disse fantastiske artistene stiller vederlagsfritt. Deres velvillighet har gjort det mulig for oss å skaffe et program på høyde med et godt festivalprogram. Vi firer vi ikke på kravene i det hele tatt – det skal være de beste av de beste på scenen, sier musikalsk ansvarlig Torstein Ellingsen.

Av Knut Steen

Kirkens nødhjelp kjenner de langt fleste til – men hva er Sabona?

«Jeg ser deg»

På zuluspråket betyr sabona ”Hei” – som i sin tur betyr ”Jeg ser deg”.

På Sabonas hjemmesider fortelles det litt om utgangspunktet for organisasjonen:

”Formålet med Sabona er å åpne en meningsutveksling mellom to kulturer som kan dra nytte av hverandre. Sabona har som hovedmål å fjerne et ”ovenfra og ned» – forhold mellom i-land og u-land, noe som er den største grunnen til fattigdom. Det innebærer å gi fattigdom et nytt innhold og være villig til å se hva en annen kultur fra en fattig verdensdel kan tilby oss av verdier, kunnskap, varer og tjenester, musikk og kultur. På denne måten kan vi begynne å tenke på hvorfor vi gir og hva vi gir.”

Sabonas grunnlegger og primus motor heter Ynghild Solholm. I 1999 Reiste hun til Zimbabwe aldeles på egen hånd – fordi hun ønsket å drive hjelpearbeid. Siden den gang har Solholm brukt støttekonserter, venner, familie, bekjente og andre kontakter i Norge til å hjelpe innbyggerne i byen Dopota til å hjelpe seg selv.

Resultatene har så langt omfattet vanningssystemer, tilkobling av elektrisitet, mat, undervisning og aids-informasjon. For å holde administrative kostnader på et minimum, jobber Solholm fremdeles alene.

Sabonas mål i stikkordsform er: Penger direkte, ansvar til lokalbefolkningen, hjelp til selvhjelp.

Tohodet troll

Drivkreftene bak Jazzaid er Rune Semundseth og Torstein Ellingsen. Ellingsen forteller at Jazzaid i utgangspunktet var Semundseths idé:

— Han er en næringslivsmann med 1050 kontakter, mens jeg kjenner mange innenfor jazzmiljøet. Vi har vel blitt et slags tohodet troll, den ene hadde ikke klart det så godt uten den andre. Jeg har jazzkontaktene, mens Rune tar seg av alt som har med næringsliv og sponsorer å gjøre. Det er veldig fint å ha med en mann som bare kan ringe sine 2000 nærmeste venner for å sette ting i bevegelse, sier Ellingsen.

Jazzaid har fra begynnelsen vekslet på hvilke organisasjoner som får dele overskuddet: Sabona får halvparten, mens organisasjoner som Care, Redd Barna – og i år Kirkens Nødhjelp – får den andre halvparten.

— Overskuddet har økt hvert år – denne gangen er vi så gærne at vi tror vi kan klare å sende fra oss 100 000 kroner. Vi arrangerer seminar der de påmeldte betaler for å være med og konserten, som har en latterlig lav pris i forhold til de som står på scenen, reklamerer Ellingsen.

Sterkt program for få penger

Silje Nergaard vil for anledningen spille uten hjelp fra sitt band – hennes musikalske makker for kvelden blir den ikke helt ukjente Helge Lien på tangenter. Anders Aarum Trio spiller også, det samme gjelder for Ola Kvernberg Trio.

— Ola Kvernberg Trio er forresten plateaktuelle, det kommer snart en ny skive fra dem på Bugges Jazzland. Så vet vil nok bli en del fokus på det nye materialet under konserten, kan Ellingsen fortelle.

Ellingsen synes det er godt å kunne bruke sin erfaring og brede kontaktflate til å hjelpe – samtidig som han gir mest honnør til musikerne som stiller opp for ingenting:

— Disse fantastiske artistene stiller vederlagsfritt, musikere er ofte veldig flinke sånn. Det er ikke alle yrkesgrupper som er villige til å gi en arbeidsdag og masse reisetid til et godt formål. Deres velvillighet har gjort det mulig for oss å skaffe et program på høyde med et godt festivalprogram. Vi firer vi ikke på kravene i det hele tatt – det skal være de beste av de beste på scenen.

Vil utvide

Jazz-trommeslageren fra Magnolia Jazzband innrømmer også en viss personlig tilfredsstillelse over å sy sammen showet:

— Det er morsomt å skulle sette sammen et program som funker hver høst, mitt mål er å lage en veldig bra komponert konsert, innslagene skal komplimentere og utfylle hverandre og det skal verken være for langt eller for kort. Etter som arrangementet har blitt bedre kjent, har det også blitt greiere og greiere å få de store navnene til å stille opp. Målet er å øke giversummen fra år til år, og etter hvert utvide arrangementet til andre byer enn Oslo, røper Ellingsen.

Roser Knut Borge

Ellingsen er også svært glad for konferansier Knut Borges stadige velvilje:

Knut binder det hele sammen som den fantastiske verten han er. Alle kjenner ham, at han stiller opp i år også gir hele konserten en ekstra piff.

Håper på fullt Cosmopolite

Igjennom årene har konserten flyttet litt på seg, initiativet som først gikk av stabelen på New Orleans Workshop har de siste årende funnet tilhold på langt romsligere Cosmopolite. Det er Ellingsen svært fornøyd med.

— Cosmopolite har en flott scene og en rekke hyggelige folk som hjelper til på dugnad. De stiller med hele hjelpeapparatet og alt det tekniske, uten dem hadde vi vært fortapte. Det er tøft nok å drive en konsertscene om man ikke skal gi bort hele fortjenesten en kveld. Men folkene der borte har vist en enestående evne til å la businesstanken ligge, for å gi folk som er dårlig stilt muligheten til et bedre liv. Miloud, Omar og hele gjengen der borte fortjener virkelig honnør!

Men om det blir noe overskudd – det er opp til publikum.

— Både Rune og jeg ser virkelig fram til dette, det blir veldig spennende å se om folk kommer. Cosmopolite har plass til omtrent 800 mennesker, så vi håper selvfølgelig på kø i døra og fullt hus!

Konsertbillettene koster 200 kroner for hele kvelden, dørene åpner klokken 18:30.