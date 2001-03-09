Jaga Jazzist på veien

Jaga Jazzist fikk den friskeste gratisreklamen under forrige helgs Spellemannpris, da prisutdeler Øystein Greni fra Big Bang benyttet anledningen til å skryte av deres nye album «A Living Room Hush». Albumet ble sluppet til svært gode kritiker på mandag, og bandet legger nå ut på en større Norgesturne.

I går spilte Jaga Jazzist en gratiskonsert utenfor Byporten i Oslo, mens de i kveld vil innta scenen på Blå. Jaga Jazzist er et av de stadige flere eksemplene på den kreative crossover-rikdommen som mange unge norske jazzmusikere viser for tiden, og var symptomatisk nok også det bandet som både åpnet og avsluttet den første sesongen som Blå holdt åpent. Bandet kommer fra Tønsberg, og ga alt på tampen av 1996 ut sitt første album, som hadde tittelen «Jævla Jazzist Grete Stitz». I 1998 fulgte den meget godt mottatte EPen «Jaga Jazzist Magazine «, som fikk masser av ros i bl.a. Dagbladet, Vårt Land, Tønsbergs Blad, Dagsavisen og Adresseavisen, samt gratisavisene Natt & Dag, Planetarium C og Exact.

Jaga Jazzist består av hele elleve medlemmer, hvorav fem er med på å skrive materiale til bandet. I besteningen deres finner man bl.a. hammondorgel, blåsere og vibrafon, noe som er med på å gi musikken et levende uttrykk. Bandet har samarbeidet med både Big Bang og Stella Polaris, og har ellers også markert seg på flere samleplater. Roald Helgheim i Dagsavisen kalte gruppen alt i 1998 «…ei av dei viktige musikalske nyskapningane som kjem til å lose oss inn i neste årtusen».

I forbindelse med «A Living Room Hush» omtalte Natt & Dag Tønsbergmusikerne som «et av landets beste band», Spirit kalte platen «rendyrket og selvsikker… «, mens Exact mente at de utstrålte » en spilleglede og lekenhet som fenger fra første øyeblikk.» Den mer rendyrkede jazzanmelderen Tor Hammerø skrev på sin side i Puls: » Musikken er potent, annerledes og spennende og dessuten er det bortimot umulig å sette Jaga Jazzist i bås – det vil si at det er lov for folk som bekjenner seg til en hel rekke musikalske religioner å like dem. Slik var det ikke for bare noen få år siden og vi ska tacka livet for at enkelte grenser er i ferd med å bli viska ut.»

«A Living Room Hush» kommer både som CD og som vinylplate, og gis ut av Warner Music her hjemme. Jaga Jazzist består av Jørgen Munkeby (saxofoner, fløyter, munnspill, perkusjon og fender rhodes), Mathias Eick (trompet, kontrabass, hammondorgel), Lars Horntveth (saxofoner, fløyter, klarinetter, gitarer), Andreas Mjøs (vibrafon, perkusjon, synthesizer), Martin Horntveth (trommer, trommemaskiner), Even Ormestad (elektrisk og akustisk bass), Line Horntveth (tuba, melodika, perkusjon), Lars Wabø (trombone og perkusjon), Harald Frøland (gitarer og diktafon) og Morten Qvenild (keyboards og lydstash).

Her er datoene for Norgesturneen:

09.mars: Blå

22.mars: Trondheim, Samfundet

23.mars: Sogndal, Meieriet

29.mars: Haugesund, Flytten (tbc)

30.mars: Bergen, Kvarteret

31.mars: Stavanger, Folken

06.april: Cosmopolite, Oslo (m/DJ Jason Swinscoe og Kim Hiorthøy)

20.april: Volda, Samfundet

21.april.: Ålesund, Rica

30.april: Tønsberg, Urijazz

04 .mai: Asker, Club 3

10.august: Varangerfestivalen

11.august: Hemnes i Nordland

