Hva er forskjellen på jazz og jass?

Ytre Suløens Jass-Ensemble har over tredve års fartstid, og blir av mange betraktet som de kanskje fremste utøverne av tradisjonell jazz i Norge. I sommer spiller de både på Olso Jazzfestival, Moldejazz og på Kongsberg. På den sistnevnte festivalen har de aldri spilt før, noe som kanskje skyldes at Kongsberg-ledelsen ikke alltid har hatt like stort fokus på de litt eldre stilartene. – Det finnes bare to typer musikk: god og dårlig, mener medlemmene selv.

Av Petter Vollset, for festivalavisen til Kongsberg Jazzfestival

– Da hun kom til Norge, så møttes vi vel på en torsdag og gikk i studio på fredag, sier Jan Inge Melsæter.

– Ja, det var full klaff med en gang. Både musikalsk og sosialt, sier Kåre Nymark jr.

– Fantastisk dame, sier Einar Aarø.

De tre medlemmene av Ytre Suløens Jass-ensemble snakker om Tricia Boutté, sangerinnen fra New Orleans som de ga ut plate med i 2002, og som de nå skal spille med i Kongsberg kirke.

– Det blir ikke helt som på plata, sier Nymark. – Plata var mer et klubb-repertoar, i kirka blir det mer basert på gospel og negro spirituals.

To typer musikk: God og dårlig

Det sju mann sterke ensemblet ble startet i 1973, tok opp nye medlemmer senest i 1992, og er i dag ansett som de fremste utøverne av tradisjonell jazz i Norge.

De har i mange år vært fast inventar i Moldejazz og Oslojazz, men de har ikke spilt på Kongsberg Jazzfestival før.

– Du kan skrive at vi er veldig fornøyd med å endelig bli spurt, sier Melsæter.

Nymark er enig.

– Tradisjonelt har Kongsberg hatt en veldig kred i nyjazz og mer moderne stilarter og har kanskje underrepresentert de eldre stilartene. Ikke at det har vært bevisst fra festivalen sin side, eller noe sånt.

– Men alle disse merkelappene er jo nettopp bare merkelapper, Det er litt deilig at alle disse konvensjonene er i ferd med å bryte sammen. Det finnes bare to typer musikk: god og dårlig, konstaterer Aarø.

Jass, ikke jazz

Når man først er inne på konvensjonsbrudd, faller det naturlig å spørre om hvorfor Ytre Suløens Jass-ensemble konsekvent skriver jass med to s’er. Aarø forklarer.

– Altså, i riktig gamle dager var jazz en svart stavemåte. Hvite band skrev jass, med s altså. Så når vi skriver det slik så er rett og slett i ærbødighet overfor den svarte jazzen.

Hvis dere skulle peke på én ting som har gjort at Ytre Suløen har holdt seg såpass godt som dere har, hva hadde det vært?

Stort spørsmål. De tre tenker seg om.

– Jeg tror…begynner Nymark. – Jeg tror på en måte at det er generasjonsskillet. Ytre Suløen har alltid vært et togenerasjonsband, med yngre og eldre musikere side om side, noe som er godt for begge parter. Også det at man er villig til å sette instrumenter i utradisjonelle roller, ikke sant. Hovedsaken er at man tar de musikalske konsekvensene av hvert eneste bandmedlem, i stedet for å prøve å gjenskape en stilart.

– Det var fint sagt, sier Aarø.

Denne artikkelen står også å lese i festivalavisen for Kongsberg Jazzfestival, og er bragt videre med velvillig tillatelse. Ytre Suløens Jass-ensemble og Tricia Boutté opptrer på en midnattskonsert i Kongsberg kirke, lørdag 9. juli, som også er Kongsberg-festivalens siste dag. Du kan som vanlig skaffe deg full oversikt over de mange gode konserttilbudene ved å gå til www.kongsberg-jazzfestival.no/.