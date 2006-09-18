Gjerstad/Nilssen-Love på turné med Sabir Mateen

I morgen starter en miniturné med ringrevene Frode Gjerstad og Paal Nilssen-Love. Denne gangen har de med seg amerikanske Sabir Mateen og danske Peter Friis Nielsen for fire konserter i Norge og en avstikker til Belgia.

Frode Gjerstad og Paal Nilssen-Love har samarbeidet i snart 15 år i ulike settinger som Circulasione Totale Orchestra, i diverse kvartetter, trioer og duoer. De to sentrale eksponentene for fri musikk har nå invitert Sabir Mateen fra USA og Peter Friis Nielsen fra Danmark for en miniturné i Norge og Belgia.

Mateen og Gjerstad kom nylig ut med en duoplate spilt inn i New York i 2005. De har lenge ønsket å samarbeide og nå har har dette blitt realisert.

Mateen tilhører downtown-scenen i New York og er aktiv i bl.a. Cecil Taylors big band og grupper med blant andre Daniel Carter og William Parker. Han er en meget kraftfull og energisk saksofonist som i de senere åra har gjort seg bemerket i en rekke sammenhenger og gjennom mange innspillinger bla med Hamid Drake, Sunny Murray og Horace Tapscott.

Peter Friis Nielsen regnes som en av Danmarks få, men høyst interessante improvisasjonsmusikere. Han er kanskje den som eneste som har sørget for å få København på kartet hva gjelder fri improvisasjon. Med sin Rickenbacker el-bass vil han alene sørge for at denne kvartetten ikke faller i vante spor, lover Paal Nilssen-Love.

Artistene:

Frode Gjerstad – altsakofon, klarinetter

Sabir Mateen (US) – tenorsaksofon, klarinetter

Peter Friis Nielsen (DK) – elektrisk bass

Paal Nilssen-Love – trommer og perkusjon

Turnéplan:

Tirsdag 19. sept.: Sting Jazzklubb, Stavanger

Onsdag 20. sept.: Landmark, Bergen Jazzforum

Torsdag 21. sept.: Hydranten, Hamar Jazzklubb

Fredag 22. sept.: Fyrhuset, Jazid Jazzklubb, Oslo

Lørdag 23. sept.: Kunstencentrum Belgie, Hasselt, Belgia

Mer info finnes på hjemmesiden til Paal Nilssen-Love.