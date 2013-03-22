Buddypris til Tore Brunborg

Brunborg har markert seg som en ytterst fokusert og seriøs utøver med en særegen tone.

Norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen, tildeles saksofonist og komponist Tore Brunborg. Prisoverrekkelsen finner sted på Vossa Jazz lørdag 23. mars når Brunborg framfører bestillingsverket «Ym» i hjembygda.

Buddy-prisen har med få unntak vært delt ut årlig siden 1956. Prisen er en statuett av den legendariske trompeteren Buddy Bolden, gjenskapt av billedkunstneren Lise Frogg samt 50.000 kroner fra Norsk jazzforum.

Her er juryens begrunnelse:

Saksofonisten og komponisten Tore Brunborg ble født i Trondheim i 1960, men vokste opp i jazz- og ekstremsportsbygda Voss. Han utdannet seg ved jazzlinja i fødebyen på begynnelsen av 80-tallet, og et par år senere ble han invitert med i kvintetten Masqualero som etter hvert innkasserte tre Spellemannpriser og turnerte i både Europa og USA. Jazzpunkensemblet, Oslo 13, Lines og Jon Balke Magnetic North er andre band Brunborg var involvert i på begynnelsen av sin karriere. Sin egen kvartett startet han opp i 1990, og her har musikere som Bugge Wesseltoft, Håvard Wiik, Audun Kleive og Anders Jormin vært innom. Siden har kvartetten blitt til både trio (med Ole Morten Vågan og Erik Nylander) og duo med bl.a. den svenske bassisten Anders Jormin, og han har ledet band som Meadow (med trommeslageren Tomas Strønen og den britiske pianisten John Taylor) og Scent of Soil, et band som ble skapt i forbindelse med bestillingsverket han gjorde for Vossa Jazz i 2009.

Brunborg debuterte på Vossa Jazz i 1980 som medlem av bandet Matarese Circle med bl.a. Nils Petter Molvær, Bjørn Klakegg og Frode Alnæs, og etter det gikk det bare en vei for den sindige Vossingen.

Tore Brunborg er utvilsomt en svært aktiv og etterspurt saksofonist, og hans liste over samarbeid er nesten for lang til å gjengis. Brunborg har et definert kunstnerskap og kan beskrives som «musikernesmusiker». Hans særegne tone har de siste årene vært å høre i blant annet Tord Gustavsen Ensemble, Mats Eilertsens Skydive og ikke minst i bandet til den internasjonalt kjente trommeslageren Manu Katché.

Tore Brunborg er en musiker som aldri setter seg selv i fokus. Han er en musiker som dyrker sin kunst og samspillet med andre musikere, og som helt siden han som en beskjeden ungdom ble medlem av Voss Storband i 1979 (mens han gikk siste året på ungdomsskolen), har markert seg som en ytterst fokusert og seriøs utøver.