Buddypris til Tore Brunborg

22.03.2013
- Red.

Brunborg har markert seg som en ytterst fokusert og seriøs utøver med en særegen tone.

Norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen, tildeles saksofonist og komponist Tore Brunborg. Prisoverrekkelsen finner sted på Vossa Jazz lørdag 23. mars når Brunborg framfører bestillingsverket «Ym» i hjembygda.

Buddy-prisen har med få unntak vært delt ut årlig siden 1956. Prisen er en statuett av den legendariske trompeteren Buddy Bolden, gjenskapt av billedkunstneren Lise Frogg samt 50.000 kroner fra Norsk jazzforum.

Her er juryens begrunnelse:
Saksofonisten og komponisten Tore Brunborg ble født i Trondheim i 1960, men vokste opp i jazz- og ekstremsportsbygda Voss. Han utdannet seg ved jazzlinja i fødebyen på begynnelsen av 80-tallet, og et par år senere ble han invitert med i kvintetten Masqualero som etter hvert innkasserte tre Spellemannpriser og turnerte i både Europa og USA. Jazzpunkensemblet, Oslo 13, Lines og Jon Balke Magnetic North er andre band Brunborg var involvert i på begynnelsen av sin karriere. Sin egen kvartett startet han opp i 1990, og her har musikere som Bugge Wesseltoft, Håvard Wiik, Audun Kleive og Anders Jormin vært innom. Siden har kvartetten blitt til både trio (med Ole Morten Vågan og Erik Nylander) og duo med bl.a. den svenske bassisten Anders Jormin, og han har ledet band som Meadow (med trommeslageren Tomas Strønen og den britiske pianisten John Taylor) og Scent of Soil, et band som ble skapt i forbindelse med bestillingsverket han gjorde for Vossa Jazz i 2009.

Brunborg debuterte på Vossa Jazz i 1980 som medlem av bandet Matarese Circle med bl.a. Nils Petter Molvær, Bjørn Klakegg og Frode Alnæs, og etter det gikk det bare en vei for den sindige Vossingen.

Tore Brunborg er utvilsomt en svært aktiv og etterspurt saksofonist, og hans liste over samarbeid er nesten for lang til å gjengis. Brunborg har et definert kunstnerskap og kan beskrives som «musikernesmusiker». Hans særegne tone har de siste årene vært å høre i blant annet Tord Gustavsen Ensemble, Mats Eilertsens Skydive og ikke minst i bandet til den internasjonalt kjente trommeslageren Manu Katché.

Tore Brunborg er en musiker som aldri setter seg selv i fokus. Han er en musiker som dyrker sin kunst og samspillet med andre musikere, og som helt siden han som en beskjeden ungdom ble medlem av Voss Storband i 1979 (mens han gikk siste året på ungdomsskolen), har markert seg som en ytterst fokusert og seriøs utøver.

Målpris til Vossa Jazz

Torsdag mottok Vossa Jazz pris for god offentleg målbruk.

Beate Elstad fikk Norsk jazzforums Storbandpris for 2015

Musikeren, arrangøren og dirigenten fikk prisen for sin innsats for å løfte fram storbandfeltet.

Buddy-pris til Håkon Kornstad

Saksofonist, operasanger og komponist Håkon Kornstad er tildelt norsk jazz’ høyeste utmerkelse for 2015.

Mellom teksten og musikken

Er det rom for en større utveksling mellom utdanningene innen skrivekunst og utøvende musikk?

– Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak, sa medlem i Kringkastingsrådet og tidligere stortingspolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap). Hun er også en prisvinnende musiker, og var festspilldirektør for Festspillene i Nord Norge fra 1997 til 2001.

NRKs musikkdekning oppe i Kringkastingsrådet: – Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak

Rådsmedlem Tove Karoline Knutsen var glassklar på sin støtte til innklagerne av NRKs musikkdekning. Saken var et av hovedpunktene på...

Prøysenprisen til Karpe

Prøysenpriser til Karpe og Ingrid Bjørnov

Priser til «meget anerkjente kunstnere i sjangre som forbindes med Alf Prøysen».