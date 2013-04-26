Jazz

Målpris til Vossa Jazz

Publisert
26.04.2013
Skrevet av
- Red.

Torsdag mottok Vossa Jazz pris for god offentleg målbruk.

Det er LNK (Landssamanslutninga av nynorskkommunar) som deler ut målprisen, som blir delt ut annakvart år til ei offentleg verksemd som arbeider med å fremje nynorsk eller til einskildpersonar som er markerte nynorskbrukarar i offentleg rom. Prisen er på 50 000 kroner og eit trykk av Ludvig Eikaas.

– Like naturleg som at folkemusikken høyrer heime i Vossa Jazz sin musikalske profil, er nynorsken skriftspråket vårt. Eg er stolt og glad for at prisen for offentleg målbruk 2013 er gitt til Vossa Jazz, seier festivalsjef Trude Storheim.

I grunngjevinga heiter det m.a.:

«Hjå Vossa Jazz har det alltid gått på engelsk og nynorsk. I pressemeldingar, programomtalar, kontakt med det offentlege og internt har det alltid gått på nynorsk. I den hippe, urbane kunstforma jazz har Vossa Jazz gjort nynorsken naturleg. Gjennom eit alternativt vokabular og seiemåtar har Vossa Jazz greidd å verbalisera felles opplevingar slik at det kjennest naturleg og rett både for nynorsk- og bokmålsbrukarar. Eit godt døme kan vera at Vossa Jazz sin konsekvente bruk av nynorsk har ført til at mange bokmålsbrukarar i dag nyttar termen tingingsverk. Vossa Jazz fyller 40 år i år, og juryen meiner festivalen står fram i den internasjonale festivalfloraen med ein sterk og særmerkt identitet. Nynorsken er ein sentral del av denne identiteten.»

