Buddy-jubilant på Norgesturné

Jon Eberson fylte 50 år i år og mottok sist sommer Buddy-prisen – norsk jazzlivs høyeste utmerkelse. I den anledning reiser Eberson nå på Norgesturné med sine tidligere elever aka. New High Quartet, som består av musikere fra Shining, Jaga Jazzist, Klovner i Kamp og Oslo Fluid.

Norsk Jazzforum arrangerer turnéen, og har i den anledning sendt ut pressemelding og turnéplan, som Ballade her bringer videre i sin helhet:

«Jon Eberson har satt sitt preg på norsk jazz og improvisert musikk siden tidlig på 1970-tallet, og han har gjennom 30 aktive år utviklet en spillestil med særpreg og personlig uttrykk. Han har ledet og spilt i en lang rekke band der han har arbeidet med både pop, soul og jazz; bl.a. «Jon Eberson/Sidsel Endresen Group» og «Radka Toneff Kvintett» på 80-tallet, og de siste par åra bl.a. «Metropolitan» med Beate S. Lech og «Jazz for Men» med Carl Morten Iversen.

Eberson har gjennom sin stilling som førsteamanuensis ved jazzlinja på Norges Musikkhøgskole vært en uerstattelig inspirasjonskilde for en rekke dyktige unge musikere som de senere åra har gjort seg bemerket i norsk musikkliv. Medmusikantene i New High Quartet har alle vært hans studenter, og vi kjenner dem fra andre band som Shining, Jaga Jazzist, Klovner i Kamp og Oslo Fluid.

Jon Eberson – New High Quartet spiller både egne komposisjoner og standardlåter i nye, friske arrangementer med «øre» for vakre soli. Musikken er melodiøs og energisk, og de forsyner seg av hele jazz-tradisjonen og fornyer arven med nye ideer og innfallsvinkler.

Gutta i bandet påstår at Eberson skriver musikk med vanskelige passasjer og skumle fallgruver for å jekke deres ungdommelige iver ned et par hakk, men han har nok vært en såpass god læremester for dem at de sjelden går i fella!»

Jon Eberson – New High Quartet er: Jon Eberson på gitar, Morten Qvenild på piano, Aslak Hartberg på bass og Andreas Bye på trommer.

Turnéruten er som følger: Onsdag 23.april: Levanger Jazzklubb, Torsdag 24.april: Blue Note Jazzklubb (Lillehammer), Lørdag 26.april: Hadeland Jazzforum, Onsdag 30.april: Grenland Jazzforum, Fredag 2.mai: Jazzklubben i Ørsta/Volda, Onsdag 7.mai: Røyken Jazzforum, Torsdag 8.mai: FOT (Vestvågøy), Fredag 9.mai: Ad Lib Jazzklubb (Bodø), Lørdag 10.mai: Trondheim Jazzforum.