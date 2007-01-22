Åpent Forum med Nilssen-Love og Ratkje

Åpent Forum ved Kunstakademiet i Oslo inviterer mandag kveld til et musikalsk møte med Paal Nilssen-Love og Maja Ratkje. – Vi er svært fornøyd med å få to av norsk musikk- og lydkunsts absolutte innovatører til å holde noe mellom en selvpresentasjon og improkonsert, heter det fra arrangørene.

Trommeslager Paal Nilssen-Love (f. 1974, Molde) har rukket å sette markante spor etter seg i både norsk og internasjonal jazz i kraft av sin særegne spillestil. Han er også med på å arrangere den årlige festivalen all Ears – en festival for improvisert musikk, i Oslo.

Nilssen-Love har siden 1992 gitt ut en rekke plater, og ga i 2001 ut sitt kritikerroste soloalbum, Sticks & Stones. Han kjennes fra en rekke ulike konstellasjoner, som bl.a The Thing, Atomic, Scorch Trio og School Days. Nylig mottok Paal Nilssen Love Buddy-prisen for 2006.

Buddy-prisen er regnet som den høyeste utmerkelsen i norsk jazz og tildeles en musiker som både har utmerket seg som utøver, og som har betydd mye som pådriver for å bedre jazzens utbredelse. Om ikke det var nok, er Paal Nilssen-Love med på tre av de fem Spellemannsnominerte utgivelsene i klassen for jazz 2006, nemlig Atomic, Ken Vandermark/Paal Nilssen Love og The Thing.

Utøver og komponist Maja Ratkjes musikk er framført i nærmere 40 land fordelt på 5 kontinenter bl.a. i Tyskland, Frankrike, Italia, Nederland, Østerrike, Tsjekkia, Storbritannia, USA og Japan. Ratkje er aktiv som improvisasjonsmusiker med stemme, theremin, fiolin og div. adopterte “instrumenter” og studiomenneske. Spiller i bl.a ensemblet SPUNK som distribueres av ECM, og i støyduoen Fe-Mail sammen med Hild Sofie Tafjord.

Ratkjes komposisjoner er framført av utøvere som f.eks. Oslo Sinfonietta, Kringkastingsorkesteret, Arve Tellefsen, Vertavo, SPUNK, POING, Frode Haltli og Cikada. Hun har blitt portrettert med konserter i bl.a. Wien Konzerthaus og i regi av Kanadisk Radio i Toronto. I 2001 mottok Ratkje, som første komponist i Norge, Arne Nordheims komponistpris.

Ratkje har også mottatt andre priser i inn-og utland, deriblant Edvardprisen (to ganger) og UNESCOs Rostrumpris i 1999 for stykket “Waves IIb”, samt Award of Distinction sammen med Jazzkammer under Prix Ars Electronica for soloplata Voice i 2003 for å nevne noen. Hun arrangerer også all Ears sammen med Love.

Åpent Forum er en serie med forelesninger, presentasjoner og samtaler med kunstnere initiert av Kunstakademiet i Oslo. Åpent Forum finner normalt sted hver mandag kl 19.00 i auditoriet i St. Olavsgt. 32, og er åpent for alle som er interessert, også utenfor Kunstakademiet.

Alle forestillinger er gratis for alle. For mer info om Åpent Forum-programmet fremover, kan du sende en mail til aapentforum@gmail.com.