GramArt/Myspace lanserer ny pris

Publisert
15.05.2008
Skrevet av
- Red.

Hver måned vil GramArt dele ut 10 000 kroner til en artist som bruker Myspace i markedsføringen av sin karriere.

GramArt ønsker gjennom MySpace-prisen å bidra til stimulering av artistenes profilering gjennom deres egen markedsføringskanal, heter det i en pressemelding fra GramArt.

Hver måned vil GramArt dele ut et stipend på kr 10 000,- til en artist som bruker sin artistside på myspace i sin markedsføring av sin artistkarriere, og har utmerket seg gjennom sin musikk og gode ideer. Midlene går utelukkende og direkte til den utvalgte artisten og pengene kan brukes av artisten til valgfritt formål, heter det videre.

Prisen er et prøveprosjekt ut 2008, og har som mål å stimulere til aktivitet i form av markedsføring, studio eller konserter. Målsetning er at dette skal være en ubyråkratisk ordning som bidrar til å profilere norsk musikk, samt støtte up & coming artister innen alle genre, fra hele landet.

GramArt skriver dette om prisen:

Artister vil gjennom et enkelt søknadsskjema på www.myspace.com/artistene kunne søke om å bli vurdert til stipendet. Hver måned vil et faglig utvalg i GramArt sammen med MySpace Norge presentere fem kandidater som de har ekstra troen på, med bakgrunn i sjangervariasjon og gode ideer, der musikken så klart skal stå i fokus. I de neste 10 dagene vil andre MySpace-brukere kunne stemme frem sine favoritter. Stemmegivningen vil, sammen med vurderingen fra det faglige utvalget, vektes 50/50.

Månedsvinneren vil annonseres den 1.ste i hver måned, vil motta et stipend på kr 10 000, samt få god profilering gjennom GramArts MySpace-sider, via annonsering på MySpace Norge og gjennom et profilintervju i neste Spirit.

Ved lansering av prisen er første vinner bestemt. Petter Carlsen fra Alta er månedens JUNI-vinner

Dette i følge en pressemelding.

GenrePopulærmusikk

