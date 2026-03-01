Hva med demokratiet?
INNLEGG: Gammeldags kontrollopphavsrett kan ikke håndheves uten å avskaffe sivile rettigheter og krenke menneskerettigheter, skriver Thomas Gramstad i elektronisk forpost...
INNLEGG: EFN legger her frem forslag til en digital kulturpolitikk som blant annet omfatter foreldreløse verk, utvikling av metadatadrevne søketjenester,...
DEBATTINNLEGG: – For leserne på Ballade begynte denne runden med Låtlån-debatt med påstander om at de forskjellige instansene som skulle...
DEBATTINNLEGG: Thomas Gramstad i EFN har forståelse for at Ann Kunish opplever tre års kanossagang i byråkratiets irrganger som frustrerende....
INNLEGG: Elektronisk Forpost Norge uttrykker glede over Phonofiles beslutning om å slutte å bruke DRM (kopi- og avspillingssperrer) på sine...
DEBATTINNLEGG: – Avskaffelse av knapphet er et sosialt fremskritt og derfor et gode, og noe som er verdt å arbeide...
DEBATTINNLEGG: TONO prøver å tukte Venstres forslag om opphavsrettsreformer, mener leder i Elektronisk Forpost Norge, Thomas Gramstad. Han mener TONO...
– GramArt sauser sammen metadata (som alle er for) med DRM (som alle er mot) og med vannmerking (som mange...
– I debatten om «PiracyKillsMusic»-kampanjen har det blitt påpekt en rekke faktafeil og uklarheter i kampanjens påstander, men ingen har...
EFNs leder Thomas Gramstad kommer her med et tilsvar på Ballades anmeldelse av organisasjonens barnebok, «Grisen og kassen». Gramstad mener...
Platebransjen har nå satt i gang søksmål mot personer som legger ut deres eiendom til nedlasting på internett. Bransjen sidestiller...
– DRM-kontrollteknologi – Digitale RestriksjonsMekanismer eller elektroniske låser på individuelle eksemplarer av åndsverk – er ikke bare et maktmiddel fra...
Debatten rundt den nye åndsverkloven har i stor grad dreid seg om konvertering til MP3. Samtidig har det viktige begrepet...
– EFN registrerer med glede at Kulturkomiteen ønsker å bevare balansen i dagens Åndsverklov så godt det lar seg gjøre,...
Rettighetsorganisasjonen TONO vil ha 500 kroner for hver gang en nettside lenker til en radiokanal. Men flere nettradio-portaler nekter å...
CDOn.com selger musikk, film og spill over internett i hele Europa, og kan skilte med sider på norsk, svensk, finsk,...
Leder for Elektronisk Forpost Norge (EFN), Thomas Gramstad, kritiserer i dette innlegget bibliotekenes nye ordning «Låtlån». Gramstad mener ordningen er...
– Det har vært interessant og tildels selsomt å følge debatten i etterkant av Tono og Phonofiles musikknedlastingsfest før jul...
Vil en avansert, individuell kryperingsnøkkel, som sørger for at avtaler holdes mellom selgere og kjøpere av musikkfiler lede til Orwellske...
– Vi må ikke glemme hva dette dreier seg om, hele platebransjen er i en global krise på grunn av...
I dette åpne brevet til Bertine Zetlitz forteller Thomas Gramstad, leder for Elektronisk Forpost Norge, hvorfor han mener kopi- og...