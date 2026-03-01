Nytt og typisk
Håkon Thelin har funne det han kallar «kontrabassen sin folkemusikk».
Musikkforskar Mats Johansson beskriv folkemusikken som ein sjanger i sterk utvikling. Framover vil han sjå nærmare på kjønnsuttrykk og kjønnsroller...
Denne våren kan du oppleve operaen sine framsyningar frå ein noko alternativ innfallsvinkel.
– Forestillinger om maskinmusikk som noe statisk og sterilt er passé, sier professor Anne Danielsen.
Instrumentprosjektet «Migrant in the New» er basert på nyfikenheit, eksperimentering, samt ei rekkje objekt meir eller mindre eigna for musisering.
Med Citigroup angjeveleg i ferd med å overta EMI, har potensielle kjøparar meldt si interesse. Overraskande har BMG segla opp...
Erik Hillestad, dagleg leiar i Kirkelig Kulturverksted, går til åtak på Eidsvåg og Kyrkjebøs COOP-avtaler.
Ein av dei tre dømde i Pirate Bay-saka aksepterer ikkje dommen. No går saka vidare til svensk høgsterett.
Kulturrådets tilskotsordning for musikkensemble har fordelt til saman 18,2 mill kr på 75 musikkgrupper og orkester for 2011.
Kompetansesenter for folkemusikk og folkedans vert oppretta i Nord-Noreg.
Svenske Daniel Johansson har samla på TV-opptak heile livet. Takka vere han er tusenvis av sjeldne framføringar gjort tilgjenglege på...
Representantar frå Musikkarvprosjektet er godt i gang med å rekonstruere ca 100 sider med noteskisser funne blant Johan Svendsens papir.
– Eg ser lyst på framtida, trass i at optimismen ikkje akkurat rår kvar bidige dag, seier Marit Karlsen. Ho...
Dirigentane Ingar Bergby og Peter Szilvay stikk av med tittelen årets utøvarar 2010.
BI si undersøking ”Kulturkonsum i krisetid” viser vekst i streamingtenester, vekst i betalt nedlasting av musikk, samt vekst i ulovleg...
UDs tilskotsordning for musikkfeltet er no ferdigbehandla av MICs fagutval.
Forsker ved NTNU er med på eit av årets 50 beste album, seier The Wire.
Frida Ånneviks ”Synlige hjerteslag” vart nyleg kåra til årets beste plate av NRK P1s «Norsk på Norsk».
Tiger sitt plateselskap Fysisk Format er kåra til månadens label i det engelske magasinet Rockarolla.
Lindberg som mellom anna dirigerer Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, er vorten kåra til årets namn 2010 av musikkmagasinet OPUS
Måndag 13. desember kl. 18.00 inviterer arrangørforeininga Musikkbyen Oslo til paneldebatt på Mono.
Har det eigentleg skjedd noko med likestilling innanfor musikken dei siste åra, sett vekk frå prat? No venter bransjeaktørar på...
I sommar vart det kjent at den populære scena Garage i Oslo snart skulle setje kroken på døra. No nærmar...
4SOUND og Demotape AS køyrer no ein låtkonkurranse for å få fram Noreg sine up-and-coming artistar. Vinnaren stikk av med...
NRK P2 presenterer eit innblikk i Nordiska mesterskapen i folkmusik
Er du interessert i korleis Bob Dylan har påverka kulturen? Eller berre ein frelst Dylan-tilhengjar? Då er det på tide...
DeLillos feirar 25 år med å lage tre unike liveplater på tre dagar.
Etter om lag fem års arbeid av landets fremste ekspertar, er endeleg Noregs opera og balletthistorie samla mellom to permar....
Bokprogrammet skal på tysdag ta for seg songtekstane til blant andre Lars Vaular og Bjørn Eidsvåg.
Egersund Rockeklubb kan bli kasta ut av lokala sine etter uryddig sakshandsaming. – Dette er ikkje rette måten å behandle...