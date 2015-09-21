Se nominasjonene til årets Folkelarmpriser
Folkelarmprisen er folkemusikkens egen platepris og deles ut i kategoriene solo, tradisjonelt samspill, dokumentasjon og åpen klasse.
De nominerte til Folkelarmprisene 2015 er:
Solo
Buen Garnås, Per Anders
Rustad, Tom Willy
Eira, John André
Tradisjonelt samspill
Rustad/Nilssen/Ranøien
Aastad Bråten
Gudbrandsdølenes Spelmannslag
Åpen klasse
SVER
Økland, Nils
Arvvas
Valkyrien Allstars
Rim
Dokumentasjon
Lundeng, Susanne
Bjørgum, Hallvard T./Daniel Sandén-Warg
Haugen, Gjermund
Torleiv Bolstad
Aase, Sara Fjågesund & Sigurd Telnes