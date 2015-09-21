Folkemusikk

Se nominasjonene til årets Folkelarmpriser

21.09.2015
- Red.

Folkelarmprisen er folkemusikkens egen platepris og deles ut i kategoriene solo, tradisjonelt samspill, dokumentasjon og åpen klasse.

De nominerte til Folkelarmprisene 2015 er:

Solo

Buen Garnås, Per Anders

Rustad, Tom Willy

Eira, John André

Tradisjonelt samspill

Rustad/Nilssen/Ranøien

Aastad Bråten

Gudbrandsdølenes Spelmannslag

Åpen klasse

SVER

Økland, Nils

Arvvas

Valkyrien Allstars

Rim

Dokumentasjon

Lundeng, Susanne

Bjørgum, Hallvard T./Daniel Sandén-Warg

Haugen, Gjermund

Torleiv Bolstad

Aase, Sara Fjågesund & Sigurd Telnes

Relaterte saker

Camilla Granlien

Mener Folkelarm fører til for få spillejobber

Denne uken arrangeres Folkelarm for åttende gang. Formålet er å profilere norsk folkemusikk. Men sangerne Camilla Granlien og Berit Opheim...

Flere saker

Norwegian wood

Tidligere Norwegian Wood-eier stevnet for retten

Etterspillet etter 2017-konkursen fortsetter. Bostyrer reiser i tillegg millionkrav i Oslo forliksråd.

Stian Westerhus – Belgisk gård (foto Stian Westerhus)

Topptur: Turnédagbok fra en smittetopp

Warped Dreamer dro på en seks konserters turné i Nederland og Belgia midt i en smittetopp. Stian Westerhus har skrevet...

De Unges Orkesterforbund. Bildet er fra Norsk Ungdomssymfoniorkesters konsert i Skien i 2017.

Vekst i De Unges Orkesterforbund

Organisasjonen De Unges Orkesterforbund (UNOF) har vokst fra 3000 medlemmer ved årtusenskiftet til dagens 5428.