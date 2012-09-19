Folkemusikk

Rff-pris til Elisabeth Kværne

Publisert
19.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Den tidligere Spellemannsvinneren prises av Rådet for folkemusikk og folkedans.

Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) har tildelt folkemusikeren Elisabeth Kværne Rff-prisen for 2012.

Hun får prisen for en lang og omfattende innsats på en rekke områder for den norske folkemusikken og folkedansen, og i særlig grad langeleiken.

Kværne har hatt store deler av arbeidskarrieren sin på Valdres folkemuseum på Fagernes, der hun siden 2004 har vært fast ansatt som folkemusikkarkivar.

Hun har også vært aktiv som plateartist. Kværne fikk Spellemannsprisen i 1985 for albumet På langeleik.

GenreFolkemusikkTradisjonell / Norsk

Martin Myhr hedret av RFF

Hallingdanseren har mer enn 2000 konserter bak seg.

Penger til raske kurs og øvinger

Rådet for folkemusikk og folkedans har delt ut små penger til raske tiltak for første gang i år.

Kjell Bitustøyl (Foto: Andreas Soltvedt)

Tid for hardingfelebyggjarutdanning?

– Profesjonaliseringa av folkemusikkfeltet har gjort tydeleg behovet for ei satsing på instrumentbyggjarar. Det meiner Kjell Bitustøyl, som saman med...

Innsynfestivalen dansende par (Foto: Nils Christian Boberg)

Ny Bachelorutdanning: Utøverstudium i tradisjonsdans

Høsten 2009 tilbur Dansevitenskap/Institutt for musikk på NTNU i samarbeid med Rff-sentret/Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Ole Bull...

Bygda dansar/Foto: Silje Onstad Hålien

Bygda dansar til Buskerud

Det 3-årige folkedansprosjektet «Bygda dansar» kommer fra høsten av til Buskerud, og vil arbeide der helt til våren 2012.

Lene Furuli 08 bak (Foto: Eivind Kaasin)

– Vi er i det året folkemusikken tok gull!

INNLEGG: Lene Furuli er leder i Rådet for folkemusikk og folkedans. I dette innlegget ser Furuli tilbake på et år...

Ed Murphy

Notodden Blues Festivals Bluespris til Ed Murphy

Murphy er festivalens tidligere bookingsjef. Og får blant annet prisen for å ha styrket dens omdømme.

Honningbarna på Miniøya og Kulturfest Tøyen i Oslo,

Ny satsing på musikk for barn og ungdom

Kulturrådet har sett av 2,5 millionar kroner til forsøksordninga Uhørt! for produksjon og formidling av musikk til barn og ungdom.

Nynorsk messingkvintett og Ørjan Matre – FAIL TO THE CHIEF

Fail to the Chief – en musikalsk kommentar til presidentvalget i USA

Komponist Ørjan Matre og NyNorsk Messingkvintett har satt sammen en musikalsk kommentar på tampen av den amerikanske valgkampen. Se musikkvideoen...