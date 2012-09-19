Rff-pris til Elisabeth Kværne

Den tidligere Spellemannsvinneren prises av Rådet for folkemusikk og folkedans.

Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) har tildelt folkemusikeren Elisabeth Kværne Rff-prisen for 2012.

Hun får prisen for en lang og omfattende innsats på en rekke områder for den norske folkemusikken og folkedansen, og i særlig grad langeleiken.

Kværne har hatt store deler av arbeidskarrieren sin på Valdres folkemuseum på Fagernes, der hun siden 2004 har vært fast ansatt som folkemusikkarkivar.

Hun har også vært aktiv som plateartist. Kværne fikk Spellemannsprisen i 1985 for albumet På langeleik.