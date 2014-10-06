Folkemusikk

Ny redaktør for Bladet Folkemusikk

Publisert
06.10.2014
Skrevet av
- Red.

Audun Stokke Hole frå Asker, tok over stafettpinnen som redaktør for bladet etter Bjørn Sletten.

Hole har bakgrunn frå studiar i mellom anna lingvistikk, bibliotekfag og skjønnlitterær skriving. På fritida har han formidla verds- og folkemusikk både som journalist og platesnurrar, og har tidlegare arbeidd både i platebutikk og som bokbussjåfør.

 

Etter å ha budd nærmare heile sitt vaksne liv i Bergen, flytta han heim til Austlandet i fjor. No er han redaktør i Bibliotekforum, medlemsbladet til Norsk bibliotekforening. Han er engasjert frå 1. oktober, men tek frå 1. desember over bladet Folkemusikk og den nye nettsida Folkemusikk.no for fullt.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

Eva Pfitzenmaier Foto: Eva Pfitzenmaier

Rev opp reglene

For noen år tilbake løsnet det for Eva Pfitzenmaier. – På et tidspunkt skjønte jeg at kunstnerisk høyt nivå ikke...

Kristiansand Symfoniorkester med dirigent Nathalie Stutzmann

Symfonier i 100 i Kristiansand

Kristiansands eget orkester feirer 100 år.

Kristoffer Eikrem (31) fra Molde er jazzmusiker, komponist og fotograf. Nå gir han ut plate sammen med sør koranske Beautiful Disco, som han bare har møtt digitalt.

– «Music is the best passport»

Jazztrompetisten Kristoffer Eikrem er aktuell med et tidsriktig norsk-koreansk samarbeid.