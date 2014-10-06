Ny redaktør for Bladet Folkemusikk

Audun Stokke Hole frå Asker, tok over stafettpinnen som redaktør for bladet etter Bjørn Sletten.

Hole har bakgrunn frå studiar i mellom anna lingvistikk, bibliotekfag og skjønnlitterær skriving. På fritida har han formidla verds- og folkemusikk både som journalist og platesnurrar, og har tidlegare arbeidd både i platebutikk og som bokbussjåfør.

Etter å ha budd nærmare heile sitt vaksne liv i Bergen, flytta han heim til Austlandet i fjor. No er han redaktør i Bibliotekforum, medlemsbladet til Norsk bibliotekforening. Han er engasjert frå 1. oktober, men tek frå 1. desember over bladet Folkemusikk og den nye nettsida Folkemusikk.no for fullt.