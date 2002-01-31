Norrsken er den store møteplassen for alle som driver aktivt med folkemusikk og verdensmusikk i Norden. Fra 1. til 3. februar er det duket for Norrsken 2002 på Røros. – På Norrsken treffer du kort og godt alle du har bruk for å treffe, sier Magnar Sundt i Landslaget for Spelemenn. Dette er for øvrig aller første gang festivalen og seminaret legges utenfor Sverige.

Ideen med Norrsken er å skape et felles forum som skal binde sammen og inspirere de nordiske folkemusikk-miljøene. Årets utgave av festivalen/messen er den sjette i rekken, og det er første gang et annet land enn Sverige står bak arrangementet. Norrsken 2002 er et samabeid mellom Falun Folkmusik Festival og Landslaget for Spelemenn.

— Det er Falun Folkmusik Festival som eier konseptet, og har stått som arrangør siden midten av 90-tallet, sier Magnar Sundt i Landslaget for Spelemenn. – En viss dalende interesse gjorde at de ville se seg om etter nye måter å arrangere Norrsken på. Norge ble utfoirdret via Nordisk Folkemusikkatalog, og har altså tatt på seg ansvaret for årets arrangement.

Norrsken henvender seg til alle aktive innen folkemusikk og verdensmusikk i Norden,om det nå dreier seg om artister, pedagoger, konsertarrangører, festivalarrangører, agenturer, plateselskap, distributører, forleggere, journalister, instrumentmakere, forskere, musikketnologer, arkivarer, kulturbyråkrater eller organisasjoner. Også utstillingdelen av arrangementet er viktig, og legger vekt på presentere produkter og aktiviteter. I tillegg kan Norrsken også by på seminarer, forelesninger, presentasjoner og debatter.

— Det viktigste med Norrsken er at den gir oss i Norden en møteplass i form av et bransjetreff, mener Sundt. – På Norrsken treffer du kort og godt alle du har bruk for å treffe, uansett hvilken del av folkemusikkmijøet du tilhører. Også konsertene er en viktig del av arrangementet, og gir artistene en unik mulighet til å vise seg frem for arrangører og bransjefolk. Deriblant mange representanter fra festivalene, som gjerne benytter sjansen til å fylle opp sommerens menyer.

Men minst like viktig er altså seminardelen, der mye av årets fokus kretser rundt folkemusikkens posisjon i forhold til såvel kulturpolitiske myndigheter som det kommersielle markedet. I den forbindelse vil Halgrim Berg bl.a. ta opp om folkemusikken og folkedansen har noen plass som salgsfremmende virkemiddel i moderne markedsføring, mens Eli Skoland fra Norges Turistråd skal være med på å diskutere bruken av folkemusikk og folkedans i markedsføringen av Norge og norske produkter. Dette griper nokså direkte inn i innlegget som Ballade trykket fra Arne Fredriksen i Etnisk Musikklubb onsdag, der han påpekte at den norske folkemusikken – og derved også en viktig del av vårt nasjonale særpreg – var helt fraværende fra det store eksportfremstøtet i MIDEM nylig.

— Jeg hørte på Sigbjørn Nedland i NRKs Jungeltelegrafen i går, sier Sundt. – Han rapporterte nettopp fra MIDEM, og var inne på mye av det samme. Mens andre nasjoner, spesielt de fransktalende, la stor vekt på særegne strategier, satt man igjen med inntrykket av at det hadde vært viktig for nordmennene å fremstå som mest mulig internasjonale.

Sundt nevner i den forbindelse at mye av fokuset under bransjedelen av Norrsken også vil handle om Norden som merkevare, der man kan vinne mye internasjonalt ved å stå frem samlet.

Blant påmeldte norske konferansedeltakere til Norrsken 2002 finner vi blant annet folk fra Rådet for folkemusikk og folkedans, Norsk Folkemusikkformidling , Norsk Folkemusikksamling , Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk og -Danselag , Norsk Lur- og bukkehornlag , Den norske Folkemusikkscena , Folkemusikksenteret i Buskerud, Høgskolen i Lillehammer, Trysil kommune, Landskappleiken 2002, Nordnorsk Folkemusikksenter, Etnisk Musikklubb, Norsk Rockforbund og Norges Turistråd, samt privatpersoner som Øystein Rudi og Halgrim Berg. Blant de norske festivalene finner vi både Telemarkfestivalen, Osafestivalen, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival og Kalottspel. Spelemannsbladet, NRK Radio, Gudbrandsdølen / Dagningen , NRK, folk og jazzredaksjonen, TV Innlandet og Aftenposten er blant de norske mediene som har meldt sin ankomst. I tillegg kommer det en rekke representanter fra de nordiske landene, der særlig Sverige er godt representert. Også under utstillingsdelen vil en rekke av organisasjonene som er nevnt her være representert.

— Vi har allerede rundt hundre påmeldte delegater til Norrsken 2002, sier Sundt. – Og det er sikkert noen som kommer til å dukke opp på døra også. Dessuten vil det legges ut billetter til kveldskonsertene også for folk flest.