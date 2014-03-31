Nominer ein felespelar

Innan 1. mai kan du kome med forslag til kven som fortener Øivind Berghs minnepris for 2014

Øivind Berghs minnepris har vore delt ut under Peer Gynt-stemnet sidan 1989. Prisen på kr 25 000,- går til ein ung og lovande felespelar, gjerne med røter innafor folkemusikken.

Annbjørg Lien mottok den første prisen i 1989, og sidan den gong er felespelarar som Arve Moen Bergset, Elise Båtnes, Ragnhild og Eldbjørg Hemsing, Ola Kvernberg, Gjermund Larsen, Andreas Ljones, Øystein Rudi og Per Sæmund Bjørkum mellom dei som har motteke prisen.

Dette året er det ope for at publikum kan kome med forslag til kandidatar. Forslaget og ei stutt grunngjeving for kvifor denne kandidaten fortener prisen, sendast til komiteen innan 1. mai. E-post may.brit (at) peergynt (dot) no

Øivind Bergh fekk Peer Gynt-prisen i 1976, for si rolle i etableringa av og som dirigent for Kringkastingsorkesteret i 30 år. Han var ein engasjert gjest ved Peer Gynt-stemnet i mange år, og stifta etter kvart stort kjennskap til lokale spelemenn og folkemusikk. Etter at han gjekk bort, innstifta enka, Rigmor Bergh prisen saman med Peer Gynt stemnet. Prisen eri dag eit samarbeid mellom familien til Øivind Bergh, folkemusikkorganisasjone FolkOrg, Kringkastingsorkesteret og Peer Gynt as i samarbeid med Sparebank 1 Gudbrandsdal.