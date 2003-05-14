Folkemusikk

Kongens fortjenstemedalje i gull til Hauk Buen

14.05.2003
Arvid Skancke-Knutsen

Sist helg feiret spelemannen Hauk Buen sin 70-årsdag med et hundretalls venner og bekjente. Uten at jubilanten selv visste om det, skulle han også bli overrakt Kongens Gull av ordfører Bjarne Bakken i Notodden, som i sin tale kalte Buen en stor kunstner, en fin læremester og et flott menneske. – Det varmer å bli satt sånn pris på, kommenterte 70-åringen selv.

Overrekkelsen fant sted fredag, i forbindelse med Hauk Buens 70-årsfeiring. I følge NRK Telemark skal det være Tora Rua Dokken fra Småjondølene som hadde tatt initiativ til utmerkelsen, som Buen skal til Slottet for å takke for.

— Dette betyr svært mye for meg, uttalte Hauk Buen til Bergens Tidende, i anledning æresbevisningen. – Det varmer å bli satt sånn pris på. Folkemusikken er svært saktegående, men den er seig.
Hauk Buen er den tredje i en søskenflokk på fem som mottar Kongens fortjenestemedalje i gull – tidligere har både broren Knut og søsteren Agnes fått ta den gjeve veien til Slottet.

Hauk Buen er født i Kongsberg, 11. mai 1933, og regnes som en av landets fremste hardingfelespillere. Han har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sin innsats for folkemusikken, har markert seg som en folkemusiker av internasjonalt format, og er i dag bosatt i Jondalen i Telemark. Sammen med broren Knut ga han i 1995 ut albumet «Spel til dans», som er et utvalg av brødrenes beste danseslåtter. I følge opplysninger fra Kongsberg Spel- og Dansarlag deltok Hauk Buen alt som 14-åring på Kappleiken på Raumyr, og han har siden vunnet en rekke kappleiker.

