Folkemusikk

Inga Juuso er gått bort

25.08.2014
Ida Habbestad

Den anerkjente joikeren fra Kautokeino døde lørdag.

Inga Juuso har vært en viktig representant for samisk kunst og kultur, både gjennom egen utøving og som inspirator for andre, deriblant Mari Boine.

Juuso gav ut en rekke plater, blant annet med grupper som Skaidi, Juusk, Inga Juuso Group og Bárut. Med sistnevnte vant hun i 2011 spelemannsprisen i åpen klasse.

– Om joik defineres som å gjenskape, vil jeg si at en kunstnerisk framstilling av et naturfenomen aldri har korrespondert mer med min egen forestilling om det samme, skrev Carl Kristian Johansen i sin anmeldelse av førstnevnte gruppe, Skaidi og utgivelsen Where the rivers meet

Utgivelsen er et av resultatene av Juusos virksomhet som ansatt fylkesjoiker for Musikk i Troms, en posisjon hun hadde fra 1999, og hvor hovedvirksomheten var å holde konserter for skolebarn og for voksne, med mål om å gjøre joiken kjent.

– Jeg er sta, jeg har holdt på tradisjonen selv om man ikke blir kjendis av det, sa Jusso til Ballade da hun var hedersgjest ved Riddu Riddu i 2012.

Juuso døde etter lengre tids sykdom.

