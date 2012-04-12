Folkemusikk

Flytte Folkemusikksamlingen?

Publisert
12.04.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Institutt for Musikkvitenskap foreslår å flytte samlingen. – Bør være en oppgave for Nasjonalbiblioteket, sier Vigdis Moe Skarstein.

I jakten på kostnadsreduserende tiltak ser Institutt for Musikkvitenskap (IMV), som ligger under Humanistisk fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo, på muligheten for å flytte ut Norsk folkemusikksamling.

— HF har tatt kontakt med Nasjonalbiblioteket med spørsmål om å forvalte folkemusikksamlingen. Dette bør være en oppgave for Nasjonalbiblioteket, men det er alt for tidlig å svare på om dette vil være aktuelt, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein til Ballade.

Les også:

— Mer profesjonell

er at instituttet er nødt til å kutte med rundt 13 millioner kroner i perioden fram til 2016.

Det er i dag knyttet 1,5 stillinger til samlingen, og originalbåndene befinner seg i Nasjonalbiblioteket (NB) i Mo i Rana. IMV skriver i notatet at lønnsforpliktelser og arbeidsgiveransvar for stillingene, samt forvaltningen av samlingen, med fordel kan flyttes til NB fordi «NB er en langt mer profesjonell samlingsforvalter enn IMV vil kunne være».

I IMVs eget notat om den økonomiske situasjonen på instituttet har utflytting av Norsk folkemusikksamling første prioritet foran skrinlegging av professor II-stillinger og inndragning av professorater og administrative stillinger.

IMV vil spare én million kroner på dette.

GenreFolkemusikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Anne Danielsen

Harde kutt for musikkvitenskap

Institutt for musikkvitenskap må kutte 13 millioner kroner fram til 2016.

Flere saker

Anne Grete Preus (i midten)med vokallærer og universitetslektor Hilde Norbakken og instituttleder, professor Erik Gunvaldsen fra Institutt for rytmisk musikk

Låtskriving blir masterstudie på Universitet i Agder

Lærere blir blant annet Grete Preus, Torun Eriksen og Anneli Drecker. Søknadsfristen allerede 20. januar.

Morten Gjelten, direktør i Norsk teater og orkesterforening

NTO: Overraskende og skuffende politiske prioriteringer

INNLEGG: – Det er skuffende at den bransjen som sammenhengende har vært lengst nedstengt fremdeles ikke har rykket høyere opp...

Peter Herresthal og Missy Mazzoli

Fiolinist Peter Herresthal legger opp som solist

Professoren og fiolinisten gjør sine siste solistkonserter med Musikkhøgskolens orkester denne helgen.  