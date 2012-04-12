Flytte Folkemusikksamlingen?

Institutt for Musikkvitenskap foreslår å flytte samlingen. – Bør være en oppgave for Nasjonalbiblioteket, sier Vigdis Moe Skarstein.

I jakten på kostnadsreduserende tiltak ser Institutt for Musikkvitenskap (IMV), som ligger under Humanistisk fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo, på muligheten for å flytte ut Norsk folkemusikksamling.

— HF har tatt kontakt med Nasjonalbiblioteket med spørsmål om å forvalte folkemusikksamlingen. Dette bør være en oppgave for Nasjonalbiblioteket, men det er alt for tidlig å svare på om dette vil være aktuelt, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein til Ballade.

— Mer profesjonell

er at instituttet er nødt til å kutte med rundt 13 millioner kroner i perioden fram til 2016.

Det er i dag knyttet 1,5 stillinger til samlingen, og originalbåndene befinner seg i Nasjonalbiblioteket (NB) i Mo i Rana. IMV skriver i notatet at lønnsforpliktelser og arbeidsgiveransvar for stillingene, samt forvaltningen av samlingen, med fordel kan flyttes til NB fordi «NB er en langt mer profesjonell samlingsforvalter enn IMV vil kunne være».

I IMVs eget notat om den økonomiske situasjonen på instituttet har utflytting av Norsk folkemusikksamling første prioritet foran skrinlegging av professor II-stillinger og inndragning av professorater og administrative stillinger.

IMV vil spare én million kroner på dette.