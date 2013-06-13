Folkemusikk

Bygda dansar til Østlandet

13.06.2013
- Red.

Fra høsten 2014 er det elevene i Akershus fylke som får ta del i det treårige prosjektet.

Bygda dansar er et nasjonalt danseprosjekt for elever i videregående skole med formidling av folkedans og folkemusikk fra et fylke.

På bakgrunn av søknad velger Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-senteret) ut fylker som mottar prosjektet og prosjektstøtte i 3 kalenderår. Prosjektets totaløkonomi er i overkant av 3 mill, med økonomisk egenandel fra fylkeskommunen på kr 450.000.

Det kreves grundig forarbeid for å komme i betraktning, og det er krav om utstrakt regionalt samarbeid, både mellom frivillige organisasjoner og fylkeskommunen og videregående skoler.

I Akershus tuftes samarbeidet på et langvarig samarbeid mellom søkeren SAFFA (Samarbeidsorganet for folkemusikk og folkedans i Akershus), Akershus musikkråd og Akershus fylkeskommune.

Gir kontinuitet
I begrunnelsen for tildelingen påpekes det blant annet at «Akershus har eit spanande repertoar i dans og musikk som speglar både by og land. Fylket har gjennom lang tid arbeidd målretta med rekruttering og har fleire aktive lag i både spel og dans. Det lovar godt for eit Bygda dansar prosjekt», sier Gro Marie Svidal, prosjektleder ved Rff-sentret ved NTNU.

Marianne Tomasgård, prosjektleder i SAFFA, er glad for oppstarten i 2014.

— Det betyr at vi får kontinuitet i fortsettelsen av barne- og ungdomsprosjektet Spillevinka, som vi har drevet siden 2011, sier hun i en pressemelding.

— Prosjektet vil øke våre ungdommers kjennskap til dans, og skape gode møteplasser for ungdom i hele fylket.

Bygda dansar startet i 2001 i Sogn og Fjordane har siden vært gjennomført i fem fylker.

Ådne Kolbjørnshus

Bygda Dansar til Troms

Høsten 2017 kommer det nasjonale folkedansprosjektet Bydga Dansar til Troms. Gjennom opplæring av unge dansere skal det styrke folkedansen som...

Countryens klassereise i Norge: Damene har hatt en viktig rolle i å gjøre countrysjangeren «stueren» her til lands, mener forskerne. Her Claudia Scott langt unna de «harry» scenene som noen har forbundet sjangeren med opp igjennom tiårene, på Rockefeller med Olav Torgeir Kopsland og Jørun Bøgeberg.

Skriver om countryens stigende stjerne

Forskere ser på countrysjangeren med klassebriller.

OJKOS på Victoria – Nasjonal jazzscene Foto: Audun Ellingsen

Alle 16 spiller og skriver for hverandre i OJKOS

Nytt jazzorkester for unge, utøvende komponister i Oslo skal videreutvikle talenter.

Oslo Filharmonien med Klaus Mäkelä

Kanoniske høstfarger med Oslo Filharmoniske Orkester

Det å velge repertoar til en konsert er både en kanonisering og en måte å presentere et historiesyn på. Agenter,...