Bygda Dansar til Troms

Høsten 2017 kommer det nasjonale folkedansprosjektet Bydga Dansar til Troms. Gjennom opplæring av unge dansere skal det styrke folkedansen som kulturarv og kunstnerisk uttrykk.

Prosjektet Bydga Danser retter seg mot unge dansere mellom 15-19 år, og strekker seg over en tre årsperiode. I Troms vil de lokale dansetradisjonene stå sentralt. I tillegg til opplæring av dansere, settes det også opp flere forestillinger i løpet av prosjektperioden. Det er profesjonelle instruktører og utøvere innen folkedans som står for opplæringen, og prosjektet har tidligere vært gjennomført i ni fylker.

Hovedmålet, skriver prosjektet, er å knytte den lokale folkemusikken sterkere til dansen, samt styrke folkedans som kulturarv, kunstnerisk uttrykk og samværsform.