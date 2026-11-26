Ballades anmelder begeistres over Maia Urstads utstilling fra et livslangt virke innen nyskapende lydkunst.

Maia Urstad: Tidslommer

Lydgalleriet i Bergen

30. oktober – 13. desember 2026

Jeg lar meg lett begeistre når livets storhet møter det underfundige. En slik begeistring inntraff da jeg nylig så et tåkekammer for første gang: Et apparat fra tidlig 1900-tall hvor kosmiske partikler manifesteres som forgjengelige glimt og streker i tett damp.

Frem fra et slør av usynlighet får den kosmiske strålingen som trenger gjennom våre omgivelser og kropper en tekstur, for ikke å si et språk.

En lignende begeistring kom over meg da jeg besøkte Maia Urstads utstilling Tidslommer, som kan sees og høres på Lydgalleriet i Bergen frem til 13. desember.

Urstad er en munter bastion i norsk lydkunst, og hennes lagvise, assosiasjonsvekkende omgang med lydene vi omgir oss med – fra det dypeste hav til den høyeste himmel – var eksempelvis å oppleve i installasjonen Do You Hear That Whistling Sound? på Kunstnernes Hus i Oslo i 2024.

På Lydgalleriet akkompagneres Urstads lydverk av et luftig veggmaleri basert på hennes arkiv, samt en presentasjon av utvalgte håndskrevne partitur, skisser og andre papirer, begge deler utført av kunstner og musiker Luke Drozd.

Å invitere en annen kunstner inn til å iscenesette Urstads førti år med lydlig praksis fremstår som en generøs gest, og legger et slags premiss for selve lyttingen: Det er som om Urstad aktivt frastår fra å ta patent på lytteropplevelsen og tolkningen av egne skisser, og heller sier «velkommen inn, alles øre har en plass her».

Det soniske hovedverket i Lydlommer består av 24 høyttalere, både hengende lyddusjer, radioer og Genelec-høyttalere, som i en romlig stafett bader meg i lyd fra Urstads praksis de siste fire tiårene. Verket, en halvtimelang loop uten tydelig start og slutt, destillerer de soniske landskapene Urstad har vendt tilbake til igjen og igjen: Forskjellige nyanser av lyden «pip», eller «beep» om du vil, og teksturene som ligger rundt disse lydene.

Jeg er enig med Lydgalleriets direktør Peter Meanwell når han skriver at Urstads kunst egentlig ikke handler om teknologi, selv om teknologiske verktøy åpenbart spiller en stor rolle i arbeidene hennes. Det fremstår heller som at Urstads oppmerksomme lytting lykksalig sammenfalt med radiomediet og andre apparat i hennes levetid.

I Tidslommer høres utstrakte og manipulerte lyder fra radio og feltopptak: Det bryter ut stemmer av flyvertinners vennlige men generelle beskjeder, sekvenser av morsekode, lyden av et tog som ruller inn på en perrong, en lattervekkende liten sprut fra et messinginstrument, ambient brumming og hvit radiostøy. Noen lyder kommer fra FM-nettet og høres kun fra radioene som er nøye plassert rundt i utstillingsrommet, mens andre lyder er mer altomsluttende.

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Felles for dem alle er at den konkrete lydkilden i rommet er vanskelig å identifisere før den – lik en tanke – glipper, og sømløst har sklidd over i noe annet.

Lyden av en velkjent (men ikke kjent) norsk radiostemme som annonserer et tidspunkt, likt da radioen var på i bakgrunnen i min barndom, avløses i et annet hjørne av galleriet av en spansktalende mann som snakker om Recoleta, tilfeldigvis navnet på en kommune i Santiago de Chile hvor min svigerinne jobber som byplanlegger. Den uventede overgangen frembringer en bølge av geografisk og temporal dissonans, som om jeg er strukket over tid og rom.

Og det er akkurat i slike oppløsende forskyvelser at Tidslommer vekker samme nervebane som da jeg så tåkekammeret visualisere kosmisk stråling.

Begge formatene presenterer det uhåndgripelige med en nærmest taktil integritet. Akkurat som tåken synliggjør dem, lydliggjør Urstad signalene som så godt som umerkelig skyter gjennom din og min kropp akkurat nå – og for all tid deretter. Og det er det all grunn til å bli begeistret av.