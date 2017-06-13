AktueltKunstmusikk

Maia Urstad byens lydkunstner under Bonn hoeren

13.06.2017
- Red.

Urstad skal stille ut lydinnstallasjonen Babel Underground på den tyske festivalen.

Den tyske festivalen Bonn hoeren har siden 2010 valgt ut en kjent artist som «stadtklangkünstler» – byens lydkunster. Årets bylydknunstner er norske Maia Urstad.

Urstad er musiker og multi-kunstner som jobber i krysningspunktet visuelle kunst og lyd. Under Bonn hoeren skal hun sammen med Dirk Specht skape konsertinstallasjonen Babel Underground

Årets Bonn hoeren gjøres i samarbeid med Deutsche Welle and Beethovenfest Bonn, og foregår under Deutsche Welle Global Media Forum, en mediekonferanse med deltakere fra over 100 land. Deutsche Welle har program på over 30 språk, og Urstads installasjon skal reflektere de mange språkene i tv-selskapet. Hun får også tilgang til deres arkivet for å finne mulig råmateriale til installasjonen.

Deutsche Welle Global Media Forum går av stabelen i Bonn 19-20. juni. Innstallasjonen blir åpen for publikum.

Bonne hoerenDeutsche WelleMaia Urstad

Maja Urstad

En radioøkolog ved Puddefjorden

– Det blir meningsløst å gjøre et verk en gang, og så liksom være ferdig med det, sier lydkunstner Maia...

Nathalie Stutzmann Foto: Simon Fowler

Nathalie Stutzmann ny sjefdirigent for Kristiansand Symfoniorkester

Den franske dirigenten er engasjert i tre år. Hun etterfølger Giordano Bellincampi, og begynner høsten 2018.

Brandsegg

Spill høyt! Disse nye samtidsplatene krever litt av deg, men er verdt det

Hvorfor skal man bruke tid på musikk av Lachenmann, og skal man le eller gråte av den? Bli med på...

Stillbilde fra Ila Autos «Gaffa og strips»

Ballade Video XXXIX: Når hjertet brister

Bare surr det sammen med gaffa og strips. Ferske videoer med Ila Auto, Lumen Drones, Löv, Tre Små Kinesere og...