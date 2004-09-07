EDVARD-nominerte i klassen for vokalmusikk

07.09.2004
- Red.

Komponistene Karl Seglem, Edvin Østergaard og Torbjørn Dyrud har levert fjorårets beste vokalmusikk, mener EDVARD-prisens fagjury. Men hvem stikker av med trofeeet og 40.000 kroner? Tre svært forskjellige verk kappes om heder og ære. Her kan du lese fagjuryens forhåndsomtale av de tre kandidatene.

EDVARD-prisen i klassen for vokalmusikk blir delt ut under landsmøtet til Norges Korforbund i Tromsø midt i september, med vinneren selv til stede.

TONO har sendt Ballade fagjuryens forhåndsuttalelser om de tre nominerte verkene, som vi herved bringer videre:

Karl Seglem: «Auge i vind»

«Verket låner det beste fra mange genre. En uakkompagnert stemme, en kort tekst og et vakkert tema skrevet med innsikt og respekt for musikerens rolle i den improviserte musikken. Jon Fosse sine ord og Berit Opheims framføring bidrar til å skape et komplett verk som i sin enkle form henfører lytteren til grenselandet mellom jazz og folkemusikk. Opphavsmannen har for lengst etablert seg som innovativ og grensesprengende tonekunstner og utøver. Med tradisjonsmusikk som basis evner han allikevel å sette sin distinkte signatur på det han lager. «Auge i Vind» er et enestående eksempel på dette.»

Edvin Østergaard: «Uncarved Block»

Verket, som bygger på tekster av Dag Hammarskjöld, eier en fin dramaturgisk nerve fra en ytre, agiterende åpning til en alt mer reflektert og innsiktsfull ro. En alltid nærværende energi opprettholdes, imidlertid, fra det utadvendt barske, til det innadvendt dype og vare preget. Teksturen er preget av fine klangnyanser og fascinerende antifonale virkninger mellom solistkvartett og kor, samt en innsiktsfull disponering av tekst mellom de ulike stemmegrupper. Et verdifullt tilskudd til norsk korlitteratur.»

Torbjørn Dyrud: «Lovesong»

«I dette verket makter komponisten å skape en uttrykksfull og var atmosfære, samtidig som det intense forløpet ivaretas. Verket kombinerer et dissonerende og et tradisjonelt tonespråk, men aldri slik at dette går utover et naturlig vokalt uttrykk. Sammenhengen mellom tekstens innhold og rytme og det melodiske materialet er forbilledlig.»

EDVARD-prisene deles ut i seks ulike kategorier, og finansieres av TONO, som forvalter komponisters og tekstforfatteres rettigheter her hjemme. Interesserte kan lese mer om EDVARD-prisen og dens historie på denne nettsiden fra TONO. Selve prisen består av et trofé designet av Bruno Oldani, et diplom, samt 40.000 kroner. Prisen har vært delt ut siden 1998, og henger høyt i norsk musikkmiljø.

Tidligere vinnere av EDVARD-priser for 2004 har vært Even «Magnet» Johansen i klassen for Populærmusikk, Lars Petter Hagen i klassen for Samtidsmusikk, og Åsmund Feidje i klassen for Musikk til annen kunstart.

Relaterte saker

Vox Arctica, foto: Norges Korforbund

Nye korverk i Harstad

Er du kordirigent og lei av at koret klager på repertoaret? Ny Musikk og Norges Korforbund gir deg løsningen gjennom...

Oslo Kammerkor (Foto: CF Wesenberg)

Korprisen 2004 til Grete Pedersen og Oslo Kammerkor

Korprisen deles årlig ut av Norges Korforbund – «til enkeltpersoner eller grupper som har bidratt til å gi norsk korsang...

Magnar Mangersnes

Korprisen 2003 til Magnar Mangersnes

Ved avslutningen av årets Landskonkurranse for kor i Grieghallen i Bergen, ble domorganist og dirigent Magnar Mangersnes tildelt Korprisen 2003....

Ginnungagap (fire av seksten korister)

Klart for Norges største korfestival

– Under åpningsseremonien skal det fremføres en helt ny fylkessang, forteller festivalsjef Oddvar Skogen. 1600 sangere reiser til Stryn i...

Musikkens Hus, Tollbugt.

Godt år for Norsk Korsenter

Notehandelen Norsk Korsenter AS er Norges eneste notehandel som spesialiserer seg på kornoter. Siden august i fjor har notehandelen hatt...

Det Norske Solistkor

Ny musikk til folket – P2 sender Ultimakonserter

NRK P2 bringer onsdag 29.10. mellom klokken 21:03 og 22:00 hele tre urfremførelser fra årets Ultimafestival. I programmet «Musikk i...

Flere saker

FINNER NORSK PUBLIKUM: Arrangørkart der Findings, Feelings, Neon, Vaulen, Bergenfest, Tons of Rock og Trondheim Rocks vises i greina som eies av Live Nation (utsnitt fra eieroversikten Live DMA og Reset… har laget over de største i Europa).

Norske arrangører om «de fire store» og internasjonal konkurranse

Får «de fire store» i livemarkedet for mye makt? NKA-lederen peker på maktskifter som kan skape en ubalanse i resten...

Maggie i Kulturkirken Jacob

Solid introdusert av Maggie, men jeg savner kontakt med hovedpersonen

Bylarm anmeldt: Å spille første konsert etter 4 år kan være svimlende for de fleste. Solodebutant Maggie gir oss en...

Janeggum1

Rockheim, avdeling Bergen

PORTRETTINTERVJU (DEL 1/2): – Eg håper at dette kan bli et museum når eg er borte, sier Jan Eggum, mens...