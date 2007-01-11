Dramatisk og lidenskapelig avslutning

– Det blir ikke klassisk musikk å sove til, det blir dramatisk og fullt av lidenskap!, forteller Ada Meinich (26) entusiastisk om konsertene hun skal holde sammen med norske og tyske musikere i Berlin og Oslo i slutten av måneden. Det romantiske verket vil både bli fremført og være utgangspunkt for nyskrevet musikk. På scenen står unge musikere med ben i begge land, blant andre Eivind Buene og Rolf-Erik Nystrøm.

Tekst: Thomas Olsen, berlinberlin.no

Foto: Karsten Meinich

Utstillinga ”Ikke bare laks og pølser” har turnert Norge og Tyskland i 2006, og har fortalt oss historien om et blomstrende norsk-tysk kultur- og handelssamarbeid i det 20. århundre. Siden november i fjor har utstillinga vært i Berlin, og besøket skal avsluttes med en klassisk konsert 28. januar. Da står både gamle og helt nye stykker står på programmet. Og allerede neste dag kan samme konsert oppleves i Oslo.

Bratsjisten Ada Meinich fra Oslo har bodd og studert i Berlin, så hun ser på byen som sin egen. Hun flyttet inn i en gammel nedslitt bygård i Prenzlauer Berg i 2002 for å gå på Berlins musikkhøyskole.

Hun forteller at det var et fantastisk møte med byens historie, og at hun fort ble en fan av det gamle Øst-Berlin, eller «ostis» som hun selv kaller seg. Senere flyttet Meinich til Mitte.

— Når jeg tenker på Berlin blir jeg varm i magen, og jeg kjenner en vind av vår suse i ørene. I Berlin er nettene lange, og våren uendelig deilig. Gatene er så brede at jeg nesten ikke ser den andre siden og mennene triller barnevogner. Berlin er stygg og samtidig skjønn. Gul og samtidig grå, men i Berlin er det plass!

Grieg og Goethe

I slutten av måneden er Ada Meinich tilbake på gamle trakter når hun sammen med et knippe norske og tyske musikere skal markere avslutningen av den kulturhistoriske vandreutstillingen, med konserten de har oppkalt etter Grieg og Goethes Zur Rosenzeit.

Konsertprosjektet ønsker å videreutvikle den norsk-tyske visjonen ved å hente frem den kunstneriske tilknytningen mellom Edvard Grieg og Wolfgang Goethe: Zur Rosenzeit er Goethes dikt og Griegs toner.

— Det er en sang jeg først ble kjent med da jeg traff Katharina Persicke, som også opptrer som sangerinne på konserten. Hun fortalte meg om sin yndlingssang av Grieg, og etter å ha hørt den, er jeg heller ikke i tvil. Goethes sarte tekst, må ha gitt Grieg en helt spesiell inspirasjon. I sangen kan man helt tydelig høre møtet mellom norske og tyske tradisjoner, mener Ada.

Gammelt og nytt

På konserten vil dette romantiske verket både bli fremført og være utgangspunkt for nyskrevet musikk. På scenen står unge musikere med ben i begge land. Katharina Persicke (sopran), Rolf-Erik Nystrøm (saksofon), Sigstein Folgerø (klavier), Gunnar Persicke (fiolin) og Sabine Horlemann (cello) er med i tillegg til Meinich.

Helnorsk blir det også, med Haugtussa for eksempel, hvor Grieg har satt toner til Garborgs tekst.

— Dette verket er noe av det mest norske jeg kan tenke meg. Selv uten å tenke på teksten, ser jeg den norske naturen reise seg foran meg, sier Meinich.

— Vi avslutter med Schumanns klaverkvartett, et av Schumanns mest personlige verk. Han lar tonene få være nakne. Han er ikke pompøs slik jeg også kan oppleve ham, han er ærlig og sårbar.

Musikk og følelser

Hvordan blir de nykomponerte stykkene?

— Jeg vet ennå ikke helt hvordan de kommer til å høres ut, og det er jo veldig spennende. Men jeg har truffet komponisten Eivind Buene, og det jeg fikk spille av det nyskrevne verket var nydelig. Det er et møte mellom to instrumenter, saksofon og bratsj, akkurat som et møte mellom to mennesker, eller to kulturer!

— Gjennom denne konserten ønsker vi å formidle hvordan man kan kommunisere gjennom musikken. Hvordan musikken får alt annet til å stoppe opp. Vi forfølger øyeblikkene og stemmnings svingningene. Det bølger gjennom sorg og glede, og vi ønsker å bringe følelsenes og musikkens nakne sannhet frem, avrunder Ada Meinich, med følgende spørsmål: – Hva er historien? Hva er fremtiden?

Urfremførelsen finner sted i Museum für Kommunikation 28. januar kl 11.30. Og allerede dagen etter er det mulig å oppleve Zur Rosenzeit i Oslo, 29. januar, kl.19.30 i Levinsalen (NMH).