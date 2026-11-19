Dans og nykomponert musikk i samspill om tingene vi etterlater oss og minnene de bærer med seg.

Forestillingen Auksjonen har premiere i Operaen torsdag 19. november, der dans og nykomponert musikk møtes i et levende samspill. Musikken til Auksjonen er komponert og fremføres live av Bergmund Waal Skaslien, som også er initiativtaker til forestillingens tema og konsept.

Komponist og bratsjist Waal Skaslien har vært Jo Strømgren Kompanis komponist gjennom snart 30 år, men det er ni år siden han sist spilte live på scenen med kompaniets dansere.

– Auksjonen handler om minner og gjenstander, men i en ganske fri flyt. Det gjør forestillingen til et fint sted for et møte mellom ulike kunstarter, noe jeg alltid har vært veldig interessert i. Musikken og dansen skaper en egen verden på scenen, og jeg håper publikum kan bli dratt med av energien og glemme litt hvor de er, sier Bergmund Waal Skaslien i et presseskriv fra Operaen.

Forestillingen er et samarbeid med Trondheim Kammermusikkfestival, og hadde urpremiere i Trondheim 23. september. Auksjonen spilles på Scene 2 i Operaen 19.–22. november.