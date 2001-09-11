Vinylen er seiglivet

Takket være DJ’er- og folk som ønsker å være DJ’er – er det fortsatt liv i vinylsinglene. Og det er hip hop-artister som selger best. Vi har snakket med Nexstop Distribution, som er den grossisten som satser tyngst på vinyl.

Nextstop Distribution selger importerte sjutommere, tolvtommere og album til butikker i Norge og Sverige.

— Salgstallene kan tyde på at vi til og med opplever en liten oppgang i vinylsalget, og det går mye til DJ’er og wannabe-DJ’er gjennom butikker som So Real, Sun Rekords og Batacuda, tror Atle Zetterstrøm, selger i Nextstop.

I 1989 ble det solgt 2,1 millioner LP-plater i Norge. I 1993 var tallet 34.000, og etter det har vinylen forsvunnet fra GGFs salgstatistikker. Men vinylsalget er fortsatt god forretning for noen, blant annet Nextstop. Selv om fortjenesten ikke er så stor per enhet, selger firmaet i så pass store mengder at det er lønnsomt.

I år har firmaet solgt tolvtommere for 83.000 kroner, album for 20.000 kroner og sjutommere for 6500 kroner. Promoe, Beatnuts, James Ingram og Kashal Tee ligger på tolvtommer-salgstoppen hittil i år, mens Manic Street Preachers, Madlib, Charizma & Peanut Butter Wolf og Kings Of Convenience leder blant sjutommerne – som for øvrig rommer en stor andel dancehall-låter.

Erik Fosland, daglig leder i butikken So Real i Oslo, bekrefter at vinyl er god business.

— Vinylsalget er ryggraden i butikken, det er det vi overlever på. Vi selger mer enn tidligere, men om det er en generell tendens eller bare gjelder for butikken vår, er vanskelig å si.

Sjutommer-markedet er stort sett begrenset til rock og indie, i tillegg til at mange mindre norske band selges på kommisjon. Butikken selger også en del album, men det er utvilsomt tolvtommere, eller maxi-singler som det het før cd-alderen, det går mest av.

— Det går mest i hip hop og house, og mye går til dj’er. For eksempel solgte vi over hundre eksemplarer av Tungtvanns ”Lappa” på vinyl, og det skulle ikke forundre meg om den hadde kommet inn på VG-lista om vi hadde rapportert dit, avslutter Fosland.

12’’-vinyl topp 5, 2001

1. Promoe: ”Prime Time/Choosen Few” (Street Level)

2. Beatnuts: ”No Escapin’ This” (Loud)

3. James Ingram: ”Lean On Me” (Masters At Work)

4. Kashal Tee: ”Emasculation/Lazarus Syndrome” (Bomb DK)

5. Harry Romero: ”Night At The Black” (Bambosa)

7’’-vinyl topp 5, 2001

1. Manic Street Preachers: ”Found That Soul” (Sony)

2. Madlib: ”Madlib Invasion EP” (Stones Throw)

3. Charizma & Peanut Butter Wolf: ”Devotion” (Stones Throw)

4. Kings Of Convenience: ”Winning A Battle Losing The War” (Source)

5. Highlighters: ”Poppin Popcorn/The Funky 16 Corners” (Stones Throw)

LP topp 5, 2001

1. Beatnuts: ”Take It Or Squeeze It” (Loud)

2. Blaze: ”Natural Blaze” (Life Line)

3. Smut Peddlers: ”Porn Again” (Rawkus)

4. OutKast: ”Stankonia” (LaFace)

5. Breakestra: ”Live Mix Part 2” (Rapster)

Kilde: Nextstop Distribution