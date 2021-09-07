– Det har vært litt lite innrapportering

Musikkforlagene vil minne dirigenter, alle som øver, musikklærere, med flere, om: at de fleste noter og sanger må generere penger.

Skal du fremføre et verk på en offentlig konsert? Eller trenger du å dele noter med noen? spør sammenslutninga av norske musikkforlag.

Musikkforleggerne – på vegne av opphaverne de jobber for – går nå ut for å minne om rettighetene knytta til musikkbruk og kopiering:

– Dette er tredelt. Arrangering, rapportering og kopiering, som også inkluderer fildeling. Må du ikke betale for et beskytta verk du finner på nett, da er det gjerne noe som ikke stemmer … Det sier Jan Stefan Bengtsson, konsulent hos Musikkforleggerne.

– Vi ser at det har vært litt lite rapportering av framføringer, noe som er naturlig i pandemien. Derfor kan det være greit å trykke reset ut av pandemien. Fordi kanskje ikke alle husker hvordan det henger sammen. Og så må man huske på å klarere arrangement med rettighetshaveren til orginalverket.

Med rapportering mener Musikkforleggerne Tono-rapportering, altså de opplysningene som skal sendes inn hver gang – for eksempel – et kor framfører en sang foran publikum.

I kampanjen vil Bengtsson nå utøverne, dirigentene, lærerne, med flere. Om man tar utgangspunkt i at det er knappe 10 000 organiserte utøvere, og legger til noen dirigenter i korps og kor, samt kulturskolelærere og lærere på flere trinn, er målgruppa deres alle disse.

– Sjekk!

Bengtsson sier at de som ønsker å arrangere et beskyttet verk til offentlig framføring kan ringe dem for å få hjelp til å klarere arrangementet. Skal du omarrangere et stykke musikk, dele det, eller bruke det i noen annen sammenheng som medfører framføring, da bør du sjekke. Eller få noen, som Tono, til å sjekke for deg. Dette er budskapet i en av filmene interesseorganisasjonen Musikkforleggerne sender ut i disse dager:

– Det er ikke forbudt å sette seg ned og arrangere et musikkstykke for, si, ditt ensemble. Utfordringene dukker opp i det øyeblikket man skal framføre stykket offentlig, eller dele notene du har skrevet. Husk at i dag kan ting lett spres på nettet, men det at noe er tilgjengelig betyr ikke at det ikke er en rettighetshaver i andre enden som skal ha betalt, sier Bengtsson. Som musikkforlag kan de se at et verk er solgt – men så rapporteres ikke framføringa noe sted.

– Vi må nok være litt kjappere før noen «planker det» og legger det ut.

– Det er jo enkelt å sitte med noen noter, og så bare sende det avgårde til en venninne eller en elev … Da må du sjekke om dette er innenfor Kopinoravtalene som gjelder for din organisasjon. Vi ønsker i denne kampanjen å opplyse så enkelt som mulig rundt dette.

– Men systemet rundt dette – særlig for de frivillige, eller den jevne musikklærer med mange skoleklasser – gir dem en ekstrajobb som man gjerne ikke regner som en del av jobben? Rapporteringa og rettigheter kompliserer jobben deres?

– Jo, men da er det fint om de tenker på sine kollegaer som lever av dette. Og en Kopinor-avtale, som mange har, gjør det ofte lett – men da må du kanskje sjekke hvor mye kopiering og bruk den avtalen dekker. Videre jobber vi med én digital portal for alle noter, så dette blir litt enklere. Det kommer, for vi vil tilgjengeliggjøre, i tillegg til informasjonsjobben, beskriver Bengtsson.

– Dette gjelder for såvidt også den enkelte gitarspiller som sitter og surfer og finner en sang på nettet.

– Ja, det er vel vanskelig å sikre inntjening om vedkommende finner låta på Youtube og finner en eller annen oppskrift på å spille den på nett?

– Det er et eget kapittel, selv om det jo har kommet avtaler på plass der også. Men vi Musikkforleggere må nok være litt kjappere før noen «planker det» og legger det ut. Det jobber vi som sagt også med. Når det kommer fra forlagene, kan du dessuten være sikker på at det er riktige tekster og noter, og at opphaveren og musikkforlag får sin andel for å kunne fortsette å lage og utgi ny musikk.

Her er Bengtssons tips til sikre/legitime noter å finne: notebutikken.no / musikkforlagene.no / obligato.no

Red. anm.: Musikkforleggerne er en av tre organisasjoner i Foreningen Ballade, som eier og gir ut ballade.no. Ballade er redaksjonelt uavhengig.