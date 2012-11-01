Vil gjenreise Myspace

Eiernes forsøker å relansere nettstedet med black metal-musiker som norgessjef.

Eierne Specific Media tar nå sikte på å rendyrke Myspace som musikknettsted. Popartisten og skuespilleren Justin Timberlake er sentral i relanseringen, som medeier og kreativt ansvarlig.

Det melder nettstedet Kampanje.

For fem år siden var Myspace verdens største sosiale medium med over 80 millioner brukere bare i USA. I årene etter har nettstedet blitt fullstendig utkonkurrert og over halvparten av brukerne har forsvunnet.

Ciekals blir norsk sjef

Trånn Ciekals blir manager i Myspace Norge. Ciekals er blackmetal-musiker og har spilt i band som Ljå, Djevel og Nettlecarrier.

Ciekals sier til Kampanje at han er forberedt på en tøff snuoperasjon. Han mener det er plass til et fjerde sosialt nettverk, ved siden av Facebook, Twitter og LinkedIn.

– Nå er det en helt ny generasjon som aldri har vært borti Myspace. Oppfatningen basert på mitt nettverk, er at det ikke finnes noen sosiale nettverk som er dedikert til musikk. Der finnes det en åpning, sier Cikal.

– Da Myspace var friskt hadde jeg begge bandene der, og det gikk veldig bra. MySpace fikk band til å slutte å ha nettsider. Dessverre førte Myspace sin nedtur til at ingen band har et perfekt sted å være. Nå mangler det et sted som er bra på musikk, og hvor man ikke er en del av noe som forholder seg til alt fra Kaffebrenneriet til musikk, fortsetter han.

Når Myspace skal stables på beina, er foreløpig uvisst.