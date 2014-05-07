Vant studentpris

07.05.2014
- Red.

Jonas Alfhei og Mads Metz gikk til topps i klassen for akustiske innspillinger i AES’ internasjonale studentkonkurranse.

Audio Engineering Society (AES) er verdens største fellesskap for lydbransjene, og inkluderer en egen studentorganisasjon.

Ved deres internasjonale studentkonkurranse deltok dette året rundt 100 studentbidrag i fire kategorier.

Jonas Kristoffersen Alfhei og Mads Ove Gedde Metz gikk til topps i kategorien «Traditional Acoustic Recording» for sitt arbeid med albumet The Exquisite Hour av Mousai Duo (Margrethe Strømmen Fredheim og Uno Alexander Vesje).

Studentene tilhører det første kullet som nå fullfører bachelorstudiet i Musikkproduksjon ved NISS. The Exquisite Hour er en utgivelse i samarbeid med Norges musikkhøgskole, og innspillingsarbeidet høster anerkjennelse av lydtekniker og musikkprodusent Morten Linberg i en pressemelding:

— Studentene har imponert oss dypt og inderlig med sin evne til å finne frem til en musikalsk kjerne og formidle opplevelsen i et akustisk lydbilde, sier Lindberg, som også er høyskolelektor i akustisk musikkproduksjon ved NISS .

