Ung norsk jazz igjen i fokus

Utøverene fra Norges Musikkhøyskole i Oslos nyopprettede jazzlinje står i sentrum for oppmerksomheten på den kommende Oslo International Jazzfestival. Lærerene Jon Eberson og Torgrim Sollid vil i samarbeid med elevene selv komponere et bestillingsverk for fremføring på Rockefeller 8.august. Orkestrene Subtonic og Borg Hot Jazz vil også ha egne forestillinger, og inngå i et tett samarbeide med Oslo Jazzfestival og Statoil om lansering av ung norsk jazz i utlandet.

Norges Musikkhøyskole er sammen med enesponsoren Statoil kjernen i det nye samarbeidsprosjektet. Skolens rektor uttrykker stor tilfredshet ved på denne måten å være sikret gode spillemuligheter og tung faglig ballast for sine utøvere.

Alt dette kom frem onsdag 27. februar, på en pressekonferanse Oslo jazzfestival avholdt på jazz-samlingspunktet og utestedet Herr Nilsen. Subtonic spilte ett par egne komposisjoner og oppviste eksempler på noe av det som skal komme.

I likhet med den danske Roskilde-festivalen ønsker Oslo jazzfestival å stå frem som en bidragende faktor for klubbscener og utøvere – også utenom selve festivalen. Prosjektet «Ungdom og jazz» ble derfor startet i 1990, og har sørget for instruksjon og veiledning av kommende generasjoners norske musikere. Toneangivende musikere som Lars Horntveth, Mathias Eick, Eivind Opsvik, Peder Kjeldsby, Sjur Miljeteig og Ingar Zach har vært innom prosjektet og fått veiledning fra norske størrelser som Jon Pål Indreberg, Egil Kapstad og Odd Risnæs. Utenlandske navn som Don Menza, Bob Kindred og John Gordon har også beriket unge norske jazzmusikere med sin faglige kompetanse og spilleglede.

Statoil har vært involvert i et samarbeid med unge norske klassiske utøver siden 1991 og vært en bidragene faktor til markedsføringen av denne typen talenter i utlandet. Nå ønsker de også å bidra til å få frem norsk jazz. Bakgrunnen for satsningen er ellers en sterkere etablering i Oslo-området. Oljeselskapet har tidligere vært sponsor for en rekke arrangementer i Stavanger, Bergen og Harstad. Medregnet de arrangementer som den statlige gassleverandøren har i utlandet, er selskapet ansvarlig for et tyvetall konserter årlig. Det er nå snakk om også å benytte seg av ung norsk jazz i en slik sammenheng.

Subtonic er en kvintett med utgangspunkt i jazz/improvisasjonslinja ved Norges Musikkhøyskole, hvor flere av medlemmene har markert seg i andre sammenhenger. Hilde Marie Kjersem står frem som vokalist og tekstforfatter, Asbjørn Lerheim på gitar og David Trubenbach på trommer er to av komponistene i bandet, som ellers inkluderer Roger Arntzen på kontrabass og Ole Jørgen Myklebust på trompet. Inspirasjon fra standardjazzens melodiske sider kombineres med friere og løsere arrangementer. På den måten nyttegjør kvintetten seg medlemmenes varierte bakgrunn innenfor standard-jazz og friimprovisasjon. Musikerne vil være kjent fra Damp, OJ Trio, Eckhard Baurs Movements, Geir Lysne Listening Ensemble, Tetra, Østenfor Sol og spillejobber sammen med John Pål Inderberg og No Sam.

Den tradisjonelle jazzen får plass i satsningen gjennom sarpingene Borg Hot Jazz. Bandet har allerede vist seg frem på Oslo Jazzfestival i 2000 som årets ungdomsband. Nå vil musikerne Thomas Gjelstad på klarinett, Erik Eilertsen på trompet, Andreas Pettersen på trombone, Torbjørn Kristiansen på banjo, Torgeir Koppang på piano, Jermund Kristiansen på bass og Kjetil Jensen på trommer få nye muligheter til å bevise at også Sarpsborg kan være med i norsk jazz’ fremste rekker. Septetten er noen av de aller yngste representantene vi har for New Orleans- og Chicago-jazz i Norge i dag. Inspirasjonen ligger i musikken fra 1920-tallet og de store mestrene Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, King Oliver og Sidney Bechet.

Det er store forhåpninger til at disse unge norske jazzmusikerne kan gjøre seg hørt og godt bemerket i internasjonale fora. Allerede i fjor stod musikere fra jazz/pop/rocklinjen ved Norges Musikk Høyskole her i hovedstaden frem på beste vis i konkurranser og på plater. Jørgen Munkeby (Jaga Jazzist, Bobby Hughes Experience, Shining med mer) fikk en solistpris i Frankrike og Asbjørn Lerheim fra Subtonic deltok med Damp i samme europeiske utøverkonkurranse. Myklebust Og Trubenbach fra samme orkester var med på profilerte innspillinger med henholdsvis OJ-Trio og Østenfor Sol, og Eckhard Baur.