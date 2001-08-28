TONOs Edvard-pris til Bøhren & Åserud

Tirsdag formiddag kunne Herborg Kråkevik på vegne av TONO overrekke Edvardprisen for ”komposisjon til annen kunstart” til filmkomponistene Geir Bøhren og Bent Åserud. De får prisen for musikken til tv-serien «Fire høytider». Prisen på 40.000 kroner, samt Bruno Oldanis trofé, ble delt ut under presselunsjen ved Haugesund Filmfestival.

De to aktive komponistene kan nå føye Edvardprisen til sin rekke av tidligere priser. Bøhren og Åserud var også nominert i fjor for musikken til ”Jul i Blåfjell”, men uten å nå helt til topps.

I juryens begrunnelse heter det:

”NRKs dramaserie «Fire høytider» viser Geir Bøhren og Bent Åseruds fulle bredde som filmkomponister. Hver av episodene er iført forskjellige musikalske drakter som støtter og fremhever dramaet med en nærmest umerkelig subtilitet. Det er god filmmusikk som kan sees, men nesten ikke høres.”

Komponistene.Geir Bøhren og Bent Åseruds karriere begynte med den norske rockegruppa Junipher Greene allerede på 60-tallet. Tidlig på 80-tallet begynte de to å skrive filmmusikk, og med ”Orions Belte” fikk de et gjennombrudd så vel nasjonalt som internasjonalt. For denne filmen fikk de både Amandapris og Fimkritikerpris i 1985.

Hele 27 spillefilmer har de to etter hvert på samvittigheten, ved siden av en rekke dokumentarfilmer, vignetter og ikke minst TV-fanfaren for OL på Lillehammer. Begge to er for øvrig mangeårige TONO-medlemmer.

”Fire høytider” er en TV-serie som tar for seg dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Den ble vist på NRK i 2000. Manus er ved Leidulv Risan og Bjørn Skaar. Risan har også regien.Serien har fått gode omtaler og er produsert av NRK Drama.