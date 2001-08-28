Bransjen

TONOs Edvard-pris til Bøhren & Åserud

Publisert
28.08.2001
Skrevet av
- Red.

Tirsdag formiddag kunne Herborg Kråkevik på vegne av TONO overrekke Edvardprisen for ”komposisjon til annen kunstart” til filmkomponistene Geir Bøhren og Bent Åserud. De får prisen for musikken til tv-serien «Fire høytider». Prisen på 40.000 kroner, samt Bruno Oldanis trofé, ble delt ut under presselunsjen ved Haugesund Filmfestival.

De to aktive komponistene kan nå føye Edvardprisen til sin rekke av tidligere priser. Bøhren og Åserud var også nominert i fjor for musikken til ”Jul i Blåfjell”, men uten å nå helt til topps.

I juryens begrunnelse heter det:

”NRKs dramaserie «Fire høytider» viser Geir Bøhren og Bent Åseruds fulle bredde som filmkomponister. Hver av episodene er iført forskjellige musikalske drakter som støtter og fremhever dramaet med en nærmest umerkelig subtilitet. Det er god filmmusikk som kan sees, men nesten ikke høres.”

Komponistene.Geir Bøhren og Bent Åseruds karriere begynte med den norske rockegruppa Junipher Greene allerede på 60-tallet. Tidlig på 80-tallet begynte de to å skrive filmmusikk, og med ”Orions Belte” fikk de et gjennombrudd så vel nasjonalt som internasjonalt. For denne filmen fikk de både Amandapris og Fimkritikerpris i 1985.

Hele 27 spillefilmer har de to etter hvert på samvittigheten, ved siden av en rekke dokumentarfilmer, vignetter og ikke minst TV-fanfaren for OL på Lillehammer. Begge to er for øvrig mangeårige TONO-medlemmer.

”Fire høytider” er en TV-serie som tar for seg dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Den ble vist på NRK i 2000. Manus er ved Leidulv Risan og Bjørn Skaar. Risan har også regien.Serien har fått gode omtaler og er produsert av NRK Drama.

Christain Eggen

Kråkevik deler ut Edvard-pris

TONO fortsetter sin ambulerende utdeling av Edvard-prisen, og setter nå kurs mot filmfestivalen i Haugesund. Denne gang gjelder prisen Komposisjon...

TONOs Edvard-pris til Paal-Helge Haugen

En begeistret forfatter mottok Edvard-prisen på 40.000 kroner og heder og ære. Utdelingen av pris for beste tekst skjedde tirsdag...

Tungtvann

Edvardpris til Tungtvann

Det ble hip hop-duoen Tungtvann som vant årets første Edvard-pris, som for anledningen ble delt ut under siste dag av...

Edvard Grieg

Edvard-prisen legges om

Edvard-prisens dager som tv-overført prisutdeling er talte. Isteden vil prisen med all sannsynlighet splittes opp og deles ut på forskjellige...

TONO deler ut EDVARD-pris under Ultima-festivalen

EDVARD-prisen 2001 i de to klassene for samtidsmusikk deles i år ut under Ultimafestivalen i Oslo i oktober. Prisene tildeles...

Odd Nordstoga

Edvard-pris til Odd Norstoga

Edvard-prisen 2001 i klassen «Populærmusikk – mindre verk» tildeles i år komponisten og musikeren Odd Nordstoga. Norstoga får prisen for...

Mats Borch Bugge

Noe å være en del av

INNLEGG: Malin Pettersen og Frode Fossvold-Jørum skriver i Ballade om NRKs endringer i musikkporteføljen, med spesifikk henvisning til endringene som...

