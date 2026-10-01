Tono-priser omprofileres og får ny «verdiskaperpris»

Tono lanserer Tono-prisen.

Nå lanseres Tono-prisen, der den tradisjonsrike Edvard-prisen blir én kategori blant flere. Den nye Verdiskaperprisen blir en av dem, og den skal hedre journalister, managere, plateselskap, strømmetjenester, kringkastere og andre som bidrar til å løfte og skape verdi av og for musikk.

Det skriver Tono i en pressemelding. Tono har delt ut Edvard-prisen siden 1998, og den er kalt opp etter Edvard Grieg.

– Vi synes det er viktig å hedre både de som skaper musikk og de som skaper verdi for musikken. Vi synes det er viktig å ære både unge, lovende opphavere og å hedre de som har satt dype spor etter seg i musikk-Norge. Alt dette skal vi favne om i Tono-prisen, som vi håper og tror vil bli en svært prestisjetung pris å motta i år og i årene fremover, sier administrerende direktør Karl Vestli i samme pressemelding.

I år har Tono, etter press fra både medlemmer og ikke-medlemmer som står nært nettopp de musikkskaperne som skaper store verdier, endret seg, med justeringer i egen organisering og i kommunikasjonen både til medlemmer og utad. Omprofileringa av prisene de nå annonserer speiler kanskje noe av det Karl Vestli har skrevet på Ballade tidligere i år:

– Det er gjort svært mange gode og nødvendige endringer i Tono de siste årene. Det vil bli flere i årene som kommer.

Tonos Edvard-pris deles ut til musikkskapere for musikk av særdeles høy kunstnerisk kvalitet det foregående året. Den er sjangeruavhengig, og skal over tid speile bredden i norsk musikkliv. Vinneren må være medlem av Tono.

Tonos nykommerpris deles ut til opphavere eller musikkforlag som er tidlig i karrieren, og som har hatt et gjennombrudd foregående år. Kunstnerisk kvalitet, gjennomslag og synlighet er nøkkelord.

Hedersprisen deles ut til musikkskapere eller musikkforlag som har satt varige spor i norsk musikkliv.

Til alle de ovennevnte prisene er det et kriterium å være Tono-medlem.

Tonos Verdiskaperpris deles ut til en person, virksomhet, organisasjon eller institusjon som har gjort en særlig innsats for å skape merverdi for musikken Tono forvalter, gjennom blant annet å fremme, formidle, utvikle eller investere i norske musikkskapere og deres verk. Prisen kan gå til aktører fra ulike deler av norsk og internasjonalt musikkliv, men må altså ikke være Tono-medlem.

Alle disse prisene består av et trofé utformet av Magne Furuholmen.

Ledige stillinger Trysil Kirkelige Fellesråd Kantor/organist/ kirkemusiker Innlandet | 01/11/2026 Vefsn kulturskole Inspektør Nordland | 06/10/2026 Kirkelig fellesråd i Bærum Kantor/ Organist/ Kirkemusiker Akershus | 04/10/2026 Aalborg Symfoniorkester Tutti 1. violin 06/10/2026 Aalborg Symfoniorkester Violin, 3. Koncertmester 07/10/2026 Se alle stillinger

De nominerte til Tonos Edvard-pris Verk Artist/prosjekt *Jo David Meyer Lysne, Peder Simonsen, Jan Martin Smørdal, Ane Marthe Sørlien Holen, Inga Grytås Byrkjeland, Solmund Nystabakk, Silje Marie Aker Johnsen, Inga Margrete Aas, Heloisa Amaral og Yumi Murakami. For NeoN Ensemble NeoN *Sebastian Kornelius Gautier Teigen, Sondre Alvestad, Didrik Thulin, Jakob Bjørn-Hansen, Ulrik Denizou Lund og Joachim Jæger. Full Fyr KA2 *Ingebjørg Loe Bjørnstad, Trygve Seim, Sondre Meisfjord og Håkon Thelin. Duv Ingebjørg Loe Bjørnstad *Harpreet Bansal. States of Mind Harpreet Bansal

Tonos nykommerpris, nominerte:

*Ari Bajgora Valget å gå, og vi gikk *Hekate

(Malin Alander, Silje Risdal Liahagen og Synnøve Brøndbo) Plassen for Evigheten Forestår *Anna Berg Nuances of Water *Yndling (Silje Espevik og Adrian Einestor Sandberg) Time Time Time (Im in the Palm of Your Hand)

Verdiskaperprisen og Hedersprisen offentliggjøres uten nominasjoner.

Dette er juryen: Maja Viken (samtidskomponist, juryleder), Hedvig Mollestad (låtskriver, musiker og artist), Kristine Bjørnstad (musikkforlegger), Stian Aarstad (Tonos medlemsavdeling, musiker og produsent), Erik Valebrokk (musikkjournalist og formidler), Maria Bringsjord (manager).

Alle nominerte og mer om Tono-prisene er presentert på tono.no i dag.