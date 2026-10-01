EDVARD

EDVARD-VINNERE I FJOR: Tono har delt ut pris med Edvard Griegs fornavn i nesten 40 år. Nå endrer de på den, og gir den sitt eget navn. Her ses vinnerne 2025: ULD, Witch Club Satan, Aurora Aksnes med låtskrivere, Tine Surel Lange – trofeet selv (midt i nederst) – og Kajsa Balto.(Foto: tono.no)

NotisBransjen

Tono-priser omprofileres og får ny «verdiskaperpris»

Publisert
01.10.2026 14:07
Skrevet av
- Red.Siri Narverud Moen

Tono lanserer Tono-prisen.

Nå lanseres Tono-prisen, der den tradisjonsrike Edvard-prisen blir én kategori blant flere. Den nye Verdiskaperprisen blir en av dem, og den skal hedre journalister, managere, plateselskap, strømmetjenester, kringkastere og andre som bidrar til å løfte og skape verdi av og for musikk.

Det skriver Tono i en pressemelding. Tono har delt ut Edvard-prisen siden 1998, og den er kalt opp etter Edvard Grieg.

Vi synes det er viktig å hedre både de som skaper musikk og de som skaper verdi for musikken. Vi synes det er viktig å ære både unge, lovende opphavere og å hedre de som har satt dype spor etter seg i musikk-Norge. Alt dette skal vi favne om i Tono-prisen, som vi håper og tror vil bli en svært prestisjetung pris å motta i år og i årene fremover, sier administrerende direktør Karl Vestli i samme pressemelding.

I år har Tono, etter press fra både medlemmer og ikke-medlemmer som står nært nettopp de musikkskaperne som skaper store verdier, endret seg, med justeringer i egen organisering og i kommunikasjonen både til medlemmer og utad. Omprofileringa av prisene de nå annonserer speiler kanskje noe av det Karl Vestli har skrevet på Ballade tidligere i år:
– Det er gjort svært mange gode og nødvendige endringer i Tono de siste årene. Det vil bli flere i årene som kommer.

Tonos Edvard-pris deles ut til musikkskapere for musikk av særdeles høy kunstnerisk kvalitet det foregående året. Den er sjangeruavhengig, og skal over tid speile bredden i norsk musikkliv. Vinneren må være medlem av Tono.

Tonos nykommerpris deles ut til opphavere eller musikkforlag som er tidlig i karrieren, og som har hatt et gjennombrudd foregående år. Kunstnerisk kvalitet, gjennomslag og synlighet er nøkkelord.

Hedersprisen deles ut til musikkskapere eller musikkforlag som har satt varige spor i norsk musikkliv.

Til alle de ovennevnte prisene er det et kriterium å være Tono-medlem.

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RAPPER Ari Bajgora, nominert til gjev pris for låtene på sin debutplate – som han har vært i flere andre prisutdelinger. (Foto: Marius Dreiem Løken)

Tonos Verdiskaperpris deles ut til en person, virksomhet, organisasjon eller institusjon som har gjort en særlig innsats for å skape merverdi for musikken Tono forvalter, gjennom blant annet å fremme, formidle, utvikle eller investere i norske musikkskapere og deres verk. Prisen kan gå til aktører fra ulike deler av norsk og internasjonalt musikkliv, men må altså ikke være Tono-medlem.

Alle disse prisene består av et trofé utformet av Magne Furuholmen.

Ledige stillinger

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Innlandet | 01/11/2026
Vefsn kulturskole

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De nominerte til Tonos Edvard-pris Verk Artist/prosjekt
*Jo David Meyer Lysne, Peder Simonsen, Jan Martin Smørdal, Ane Marthe Sørlien Holen, Inga Grytås Byrkjeland, Solmund Nystabakk, Silje Marie Aker Johnsen, Inga Margrete Aas, Heloisa Amaral og Yumi Murakami. For NeoN  Ensemble NeoN
*Sebastian Kornelius Gautier Teigen, Sondre Alvestad, Didrik Thulin, Jakob Bjørn-Hansen, Ulrik Denizou Lund og Joachim Jæger. Full Fyr  KA2
*Ingebjørg Loe Bjørnstad, Trygve Seim, Sondre Meisfjord og Håkon Thelin. Duv  Ingebjørg Loe Bjørnstad
*Harpreet Bansal. States of Mind  Harpreet Bansal

Tonos nykommerpris, nominerte:

*Ari Bajgora Valget å gå, og vi gikk
*Hekate
(Malin Alander, Silje Risdal Liahagen og Synnøve Brøndbo)		 Plassen for Evigheten Forestår
*Anna Berg Nuances of Water
*Yndling (Silje Espevik og Adrian Einestor Sandberg) Time Time Time (Im in the Palm of Your Hand)

Verdiskaperprisen og Hedersprisen offentliggjøres uten nominasjoner.

Dette er juryen:  Maja Viken (samtidskomponist, juryleder), Hedvig Mollestad (låtskriver, musiker og artist), Kristine Bjørnstad (musikkforlegger), Stian Aarstad (Tonos medlemsavdeling, musiker og produsent), Erik Valebrokk (musikkjournalist og formidler), Maria Bringsjord (manager).

POING HEKATE AHA 01 FOTO THOMAS KOLBEIN BJORK OLSEN BERLINKONTORET

TRE + EN NOMINERTE OG ..: Fra en konsert der Poing (på instrumenter) og Hekate samarbeidet om musikk av a-ha. Hekate, de tre sangerne til høyre, er nominert for nykommerpris, mens Poings Håkon Thelin på bass her er nominert for medvirkning på musikk for Ingebjørg Loe Bjørnstad. Her dessuten med priskunstner Magne Furuholmen på keyboards. Tenk at vi hadde et bilde med så mange Tono-pris-navn, da! Her kan du lese Ballades reportasje fra denne konserten på Riksscena våren 2025. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Alle nominerte og mer om Tono-prisene er presentert på tono.no i dag.

BransjeEdvard-prisenKarl VestliTono

Ledige stillinger

Trysil Kirkelige Fellesråd

Kantor/organist/ kirkemusiker

Innlandet | 01/11/2026
Vefsn kulturskole

Inspektør

Nordland | 06/10/2026
Kirkelig fellesråd i Bærum

Kantor/ Organist/ Kirkemusiker

Akershus | 04/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Se alle stillinger

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