– TONO blander kortene, og gir bort andres musikk

Musiker og opphavsmann Per Martinsen er svært kritisk til måten TONO valgte å bruke sitt 75 års-jubileum til å markedsføre Musikkonline.no på. Han mener at dette var som om TONO skulle gitt tillatelse til at Platekompaniet inviterte kunder til å komme til deres butikker for å brenne gratis, «kopibeskyttede» CDer med norsk musikk gjennom en hel uke – uten en gang å spørre TONOs egne medlemmer om lov. – Hvis dette er blitt TONOs virkeområde, er man havnet langt unna utgangspunktet for hvorfor bl.a. undertegnede meldte seg inn for mange år siden, skriver han i dette store innlegget. – Ikke stjel julegavene våre og skriv deres eget navn på «Fra»-etiketten før dere gir dem bort til andre, lyder hans oppfordring til TONO, VG og Musikkonline. – Det er ikke å skrive musikkhistorie – det er å OMSKRIVE musikkhistorie.

Av Per Martinsen, musiker, opphavsmann og platedirektør

Det største problemet med hele TONO/Musikkonline-manøveren forrige uke, er at TONO fraviker sin tiltenkte rolle fullstendig. Når jeg etter lang tid i musikkbransjen fortsatt hører om musikere eller plateselskapfolk som ikke har skjønt forskjellen mellom lydfestingsrettigheter og opphavsrett, blir det ikke bedre av at TONO blander kortene til de grader selv.

TONO kan godt feire både seg selv og (helst også) medlemmene sine, men da burde de kanskje f.eks. heller markere det med en uke med fritak for TONO-avgift for f.eks. radio- og TVstasjoner både på nett og eter, eller andre som driver med former for fremføring av opphavsbeskyttet norsk musikk.

Særlig behjelpelig hadde det kanskje vært om små plateselskaper som gir ut musikken til norske opphavsmenn kunne få vært med på «gi bort»-festen fra sine egne nettsteder uten å måtte betale avgift denne uken (re: Tellé Records), og på denne måten få litt av oppmerksomheten rettet mot de som faktisk er med på å bygge opp nye salgskanaler for musikken til norske opphavsmenn i dagens bransje.

Når TONO istedet feirer dette med å gi vekk sine medlemmers innspilte musikk gratis (uten å spørre noen av sine medlemmer om lov), og samtidig benytter sjansen til å hjelpe å etablere Musikkonline – et kommersielt utsalgssted for musikk via nettet (eid av bl.a. TV2 Invest, NOPA, FONO og med sterke interesser fra VG Nett igjennom deres

samarbeid på vg.no) blir dette en helt annen sak.

Dette er synonymt med at TONO skulle gi tillatelse til at f.eks. Platekompaniet inviterte kunder til å komme til deres butikker for å brenne gratis («kopibeskyttede») CDer med norsk musikk igjennom en hel uke og ta dette med hjem – og på toppen gi bort hele markedsførings-effekten til Platekompaniet som merkenavn. (Ta gjerne kontakt…)

Hvis dette er blitt TONOs virkeområde, er man havnet langt unna utgangspunktet for hvorfor bl.a. undertegnede meldte seg inn for mange år siden.

Måten «tillatelsen» til gratisfesten ble hentet inn på, var at Musikkonline (som fungerer som utsalgssted) sendte en mail til sine leverandører (som er de små norske plateselskapene og i noen tilfeller distributører for disse), som satt på spissen lød noe sånt som; «hvis dere ikke svarer pr. mail og sier at dere IKKE vil være med på dette innen neste onsdag, gir vi bort musikken til artistene deres gratis…»

Dette er i utgangspunktet ikke en lovlig måte å innhente tillatelse til noe som helst på. Man må i det minste forlange et positivt svar på en henvendelse – ikke en negativ ignorering som kan ha mange praktiske årsaker. Tillatelsen som evt. hadde blitt gitt ved et positivt svar, måtte dessuten vært basert på at alle plateselskapene samtidig forpliktet seg muntlig eller skriftlig til å videre innhente tillatelse fra sine artister til å være med på dette.

Noen plateselskap ga til og med vekk låter som de hadde lisensiert inn til samle-CD’er – uten noen som helst utvidet rett til å selge enkeltspor til tredjepart verken via nett eller butikk. Dette er en ting Musikkonline burde rydde opp i med én gang. De færreste vettuge plateselskap eller artister gir vekk noen som helst rettigheter for digitalt salg av enkeltspor i forbindelse med lisenser til samleskiver.

Og fortsatt hadde ingen engang spurt TONO’s medlemmer…

Verken plateselskaper, distributører eller utsalgssteder har vel i utgangspunktet noe å gjøre med klarering for vederlagsfri bruk av opphavsbeskyttet musikk? Derfor ble vel hele TONO/NCB-systemet etablert? Eller hur?

Skjønner ikke tankegangen her, men forstår godt at en del folk blir sure.

Er det ikke slik at når TONO banker i bordet med forvalningsavtalen sin hvis ett av medlemmene skulle finne på å handle på egen hånd i forhold til f.eks. forhandling av vederlag fra film- eller reklameindustrien (som ofte bringer inn mer inntekter enn TONO’s egne satser), så må man kunne stole på at TONO forvalter ens musikk på forsvarlig måte?

Å hjelpe et kommersielt nettsted å etablere seg med min musikk, uten vederlag og via VGs nettsider, er ikke god forvaltning i mine øyne.

Jeg må likevel si at jeg – i motsetning til andre som har uttalt seg i denne debatten – synes TONO er en bra ting. De kan selvfølgelig bli bedre, særlig med tanke på oppsporing og innkreving av penger fra utlandet, men dette er et arbeid som tar tid å få rutiner på, og det er ikke lenge siden en bensinstasjon i Kirkenes var det lengste man kunne dra for å finne noen som spilte eller solgte norsk musikk.

Når det gjelder Musikkonline har de dessverre for mange mangler så langt til at vi har valgt å si ja til å selge musikk via deres tjeneste etter å ha mottatt flere forespørsler. Når Mac- (og Linux-)problematikken er løst, er kanskje saken blitt en annen. I mellomtiden har vi istedet valgt å si ja til Apple’s iTunes-tjeneste for noen utgivelser for det amerikanske markedet – mye fordi løsningen er god, er begrenset til enkeltterritorier, man kan kjøpe og avspille disse filene både fra Mac og PC, og i tillegg ta de med i en bærbar avspiller uten noe videre problem.

TONO bør unngå å gjøre slike fadeser. Det virker som hele denne operasjonen har vært litt velmenende blåøyd. Det er sikkert litt lettvint å inngå slike avtaler om felles «stunts», i og med at de fleste som opererer i forvaltningen av norsk musikkliv (spesielt i Oslo) ofte kjenner hverandre godt – noen har til og med ulike interesser i kraft av flere verv. Derfor bør man passe ekstra godt på hva man i all vennskapelighet blir enige om uten å spørre de andre involverte.

Men for all del, vi har vært positive til å gi vekk gratis mp3’er på nettet siden starten – det er god markedsføring det. Men ikke kom og stjel julegavene våre og skriv deres eget navn på «Fra»-etiketten før dere gir dem bort til andre… Det er ikke å skrive musikkhistorie – det er å OMSKRIVE musikkhistorie.

Mvh.

Per Martinsen, Love OD Communications

Per Martinsen har tidligere også forfattet innlegget «Når Kaptein Krok skummer fløten», der han tok et kraftig oppgjør med Telenors profitt-rolle i forbindelse med nedlasting av musikk fra nettet. Ballade åpner som vanlig sine spalter for alle hånde innlegg om disse temaene. Disse kan sendes til ballade@mic.no.